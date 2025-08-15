Миле та смішне кошеня стало героєм курйозного відео в Тернополі

Біля тварини була незвичайна записка

У мережі завірусилось досить дотепне відео з кошеням з Тернополя. На відео тваринка просто спить, однак чималу увагу авдиторії привернув аркуш поруч з ним.

Відповідне відео поширюють місцеві канали. Коли саме і де воно було знято невідомо, однак, враховуючи погоду, ролик свіжий.

На відео видно, як біло-чорне кошеня спить у коробці на невеликому простирадлі. На один з бортиків коробочки приклеєна записка. В ній насипано, що котик нагодований, нагладжений та відпочиває, а усіх, хто хочуть його погладити, закликають утриматись. Автор записки просить не будити кошеня, а як приємний бонус принести смаколик чи корм і поставити біля коробочки.

Ця ситуація виглядає досить кумедною, особливо враховуючи, що записка написана нібито від імені кошеняти. Шарму цьому додає і те, що тваринка відпочиває біля магазина з морепродуктами майже в центрі Тернополя.

Відео зібрало чимало переглядів та лайків, у коментарях користувачка залишила кілька смайликів, які добре передають атмосферу відео.

