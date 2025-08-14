Ледь не зжерли. Бродячі собаки у Києві майже до смерті загнали дику тварину (фото)

Звіра евакуювали до ветлікарні

У Києві молоду дику тварину бродячі собаки загнали ледь не до смерті. Знесиленого лося виявили на узбіччі приватного сектора.

Як повідомляє Дарницька РДА, знесилена тварина не могла навіть ходити сама. У порятунку лося брали участь патрульні поліції, лісники та Центр порятунку диких тварин. Наразі тварина у безпеці, її стан задовільний.

На відео, які публікують у мережі видно, що тварина досить важко дихає. Лось худий, лежить на землі і майже не реагує на людей. Досить маленькі і пухнасті роги вказують на те, що це молода тварина.

Лось в Києві

Лося в Києві загнали собаки

Відомо, що дикого лося знайшли у Києві на узбіччі біля одного з приватних будинків. Як виявилося, тварину переслідували бродячі собаки. Скільки тривала ця погоня не відомо, але лося знайшли знесиленим та виснаженим. Тварину евакуювали до ветклініки, де надали усю потрібну допомогу.

Місцеві, які побачили лося, викликали поліцію, яка звернулась до фахівців Центру порятунку диких тварин і залишалися поряд із твариною до їх прибуття. Тварина поводилась спокійно, тому фахівці легко дали транквілізатор та приспали лося. Це робили, аби транспортувати тварину без стресу та дати відпочити організму.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли в Києві бачили лося. Адже нещодавно тварина гуляла вулицями міста, що зафільмували на відео.

