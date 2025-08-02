Не лисицями єдиними: такого домашнього вихованця українці ще не бачили (фото)

Українці останнім часом люблять заводити незвичайних тварин як вихованців

Українців вже складно здивувати ексцентричними домашніми вихованцями. Однак періодично на вулицях великих міст можна зустріти тварину, яка зовсім "не вписується в оточення".

Наприклад, telegram-канал Труха повідомив, що у Дніпрі бачили жінку, яка гуляла з дитинчатком козулі. За його інформацією, тварину бачили на вулиці Зразковій.

На фото видно, що малюк ще зовсім крихітний, проте іншого контексту надано не було.

Козуля у Дніпрі

Як відомо, на Дніпропетровщині крім козуль живуть благородні та плямисті олені. Проте їхні дитинчата виглядають інакше, тож на фото, швидше за все, саме маленька козуля.

Варто зазначити, що в Україні для утримання козулі вдома необхідно мати спеціальний дозвіл, оскільки це дика тварина яка знаходиться під охороною держави. Тому, якщо ви теж собі захотіли таку саму, то пам’ятайте, що незаконний вилов карається за статтею 88-1 КУпАП штрафом у 3400 гривень та вилученням тварини. Для утримання диких копитних у неволі треба мати спеціальний вольєр, документ про походження тварини та дозвіл на утримання від Держекоінспекції.

Невідомо, ким є жінка на фото, тому робити висновки по одному знімку неможливо. Дикі тварини можуть легально потрапляти до людей, бо у Дніпрі є кілька організацій, які допомагають із реабілітацією, але у районі Зразкової таких немає. Та й фахівці напевно знали б, що вести полохливе травоїдне в місце зі щільною житловою забудовою, на зразок Індустріального району міста, не найкраща ідея.

Козулі, які змалку вирощувалися людьми, незабаром звикають до них і починають сприймати їх як частину свого стада. Але дорослі особини все одно можуть поводитися агресивно, особливо у шлюбний період.

Втім, у більшості випадків не так небезпечно, що тварина може зробити людині, як людина тварині. Навіть якщо козуля знаходиться в Дніпрі легально, то вона все одно ніколи не адаптується до незнайомих міських умов і може злякатися машин, відчувати стрес від шуму або зазнати нападу собак.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі все частіше зустрічають лисиць. Деякі з них настільки втратили страх, що вже беруть їжу з рук.