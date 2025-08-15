Милый и смешной котенок стал героем курьезного видео в Тернополе

Возле животного была необычная записка

В сети завирусилось довольно смешное видео с котёнком из Тернополя. На видео животное просто спит, однако много внимания аудитории привлек лист рядом с ним.

Соответствующие видео распространяют местные каналы. Когда именно и где оно было снято неизвестно, однако, учитывая погоду, ролик свежий.

На видео видно, как бело-черный котенок спит в коробке на небольшой простыне. На один из бортиков коробочки приклеена записка. В ней насыпано, что котик накормлен, наглажен и отдыхает, а всех, кто хочет его погладить, призывают удержаться. Автор записки просит не будить котенка, а как приятный бонус принести вкусняшек или корм и поставить возле коробочки.

Эта ситуация выглядит довольно забавной, особенно учитывая, что записка написана якобы от имени котенка. Шарму этому добавляет и то, что животное отдыхает у магазина с морепродуктами почти в центре Тернополя.

Видео собрало немало просмотров и лайков, в комментариях пользовательница оставила несколько смайликов, хорошо передающих атмосферу видео.

