Небезпечний хижак забрів майже до центру Києва: його наздогнала трагічна доля (фото)

Не всім диким тваринам судилося вижити у міських умовах

У великих містах України все частіше можна побачити лисиць. Ці невеликі хижаки помічені навіть недалеко від центру Києва.

Принаймні одну особу знайшли в районі парку Відрадний у Солом’янському районі. Знімком поділилися користувачі Facebook у групі "Солом’янка Києва".

Очевидно, що за кадром залишився трагічний сюжет, оскільки на момент зйомки тварина вже була мертвою щонайменше один день.

"Багато разів чула про те, що у праку "Відрадний" бачать лиса, але сама ніколи не бачила. На жаль, вчора побачила, але вже не живого, і, судячи з запаху, вже не один день він там знаходиться. Можливо, тварину збило авто" авторка фото Олена Хотенко

Мертва лисиця у Києві

Вона також додала, що вперше побачила мертвого хижака 9 серпня, хоча сфотографувала на день пізніше. Однак користувачі мережі додали, що 8 серпня його там ще не було.

Тварина загинула нещодавно

Як відомо, лисиці це дрібні опортуністичні хижаки, які можуть харчуватись величезним спектром різноманітної їжі. Через це вони дуже швидко звикають до зовсім чужих умов великих міст. Хоча життя поряд із людьми для дикої тварини таїть велику кількість небезпек, але є й певні плюси — наявність їжі на кшталт дрібних гризунів та людських харчових відходів, а також відсутність великих хижаків.

Водночас така дієта це дуже простий спосіб заразитися небезпечними хворобами, на зразок сказу, через що сусідство може бути невигідним самим людям.

За словами кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, перебиратися до міст лисиць змушує стрімке збільшення популяції в дикій природі. У мирний час способом її регулювати було полювання, проте зараз воно заборонене по всій Україні.