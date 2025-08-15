Креативність вражає. Рибалка в Києві дотепно обійшов заборону на плавання на човні (відео)

Користувачі у мережі здивовані

У Києві стався досить дотепний курйоз з рибалкою. Адже чоловік креативно підійшов до заборони на навігацію в столиці і все одно вийшов на воду.

Відповідне відео завірусилось в Тік Ток. Інцидент стався біля моста Патона.

На ролику видно, як чоловік сидить нібито на човні і ловить рибу в річці Дніпро. Однак, якщо придивитись, то видно, що це не човен, а одномісний сап. Рибалка поставив на нього стільник і сів рибалити. Здивування викликає не тільки те, що він обійшов заборону на навігацію, а те, як він зміг залізти на стілець на сапі і не впасти.

У коментарях користувачі досить влучно відмітили, що заборонено плавати і ловити рибу в Києві на малих, річкових суднах чи водних мотоциклах. А от про сапи чи каяки тут не йдеться, тому рибалки і плавають на них. Дехто додав, що чимало людей, попри заборону, все одно використовують і човни, але в нелюдних місцях.

Заборона на навігацію

Нагадаємо, що в Києві під час воєнного стану діє заборона на навігацію річкових, малих, спортивних суден, водних мотоциклів і засобів для розваг на воді. Плавати на таких засобах можна лише з дозволом від Київської міської військової адміністрації за погодженням з командуванням угруповання сил і засобів оборони міста.

