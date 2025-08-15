Креативность впечатляет. Рыбак в Киеве остроумно обошел запрет на плавание на лодке (видео)

Пользователи в сети удивлены

В Киеве произошел довольно остроумный курьез с рыбалкой. Мужчина креативно подошел к запрету на навигацию в столице и все равно вышел на воду.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. Инцидент произошел у моста Патона.

На ролике видно, как мужчина сидит вроде бы на лодке и ловит рыбу в реке Днепр. Однако если присмотреться, то видно, что это не лодка, а одноместный сап. Рыбак поставил на него стульчик и сел рыбачить. Удивление вызывает не только то, что он обошел запрет на навигацию, но то, как он смог залезть на стул на сапе и не упасть.

В комментариях пользователи довольно точно отметили, что запрещено плавать и ловить рыбу в Киеве на малых, речных судах или водных мотоциклах. А вот о сапах или каяках здесь речь не идет, поэтому рыбаки и плавают на них. Некоторые добавил, что многие люди, несмотря на запрет, все равно используют и лодки, но в нелюдных местах.

Запрет на навигацию

Напомним, что в Киеве во время военного положения действует запрет на навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств развлечения на воде. Плавать на таких средствах можно только с разрешением Киевской городской военной администрации по согласованию с командованием группировки сил и средств обороны города.

