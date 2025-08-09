Гігант з дурненькою мордочкою: величезну рибину витягли з Дніпра (фото)

Рибалки люблять хвалитися своїм уловом

Для багатьох українців риболовля є традиційним захопленням, на яке вони готові витрачати багато годин свого життя. А все тому, що іноді з річки можна виловити справжнього монстра.

Наприклад, на Дніпропетровщині з річки витягли товстолобика вагою близько 20 кілограмів. Відповідними знімками поділились читачі "Телеграфа".

Зазначається, що ця особина проживала в районі острова Махартет, що десь за 25 кілометрів від обласного центру.

Товстолобик важить близько 20 кілограмів

Спіймали річкового мешканця біля острова Марахтет

Рибалки часто "полюють" на цю рибу

Як відомо, товстолобики це дуже поширена в Україні риба, яка в деяких випадках може досягати 50 кілограмів, але в середньому їхня вага не перевищує 20-35 кілограмів. Живуть вони у прісних водоймах близько 5-7 років і харчуються мікроскопічними водоростями чи зоопланктоном, проціджуючи його з води. Саме тому його вважають хорошим помічником у боротьбі з цвітінням води.

В Україні товстолобиків часто вживають у їжу, а сезон їхнього вилову настає щорічно з початку травня до середини вересня. Досвідчені рибалки для лову радять обирати безвітряну спекотну погоду, а також місця із чистою водою. Якщо ж вода каламутна, то це означає, що у цих риб достатньо їжі, щоб проігнорувати гачок з наживкою.

Як повідомлялося раніше, на Київщині рибалка зміг витягнути з води сома вагою близько 45 кілограмів. Боротьба з рибиною тривала близько години.