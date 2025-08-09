Гігант з дурненькою мордочкою: величезну рибину витягли з Дніпра (фото)
-
-
Рибалки люблять хвалитися своїм уловом
Для багатьох українців риболовля є традиційним захопленням, на яке вони готові витрачати багато годин свого життя. А все тому, що іноді з річки можна виловити справжнього монстра.
Наприклад, на Дніпропетровщині з річки витягли товстолобика вагою близько 20 кілограмів. Відповідними знімками поділились читачі "Телеграфа".
Зазначається, що ця особина проживала в районі острова Махартет, що десь за 25 кілометрів від обласного центру.
Як відомо, товстолобики це дуже поширена в Україні риба, яка в деяких випадках може досягати 50 кілограмів, але в середньому їхня вага не перевищує 20-35 кілограмів. Живуть вони у прісних водоймах близько 5-7 років і харчуються мікроскопічними водоростями чи зоопланктоном, проціджуючи його з води. Саме тому його вважають хорошим помічником у боротьбі з цвітінням води.
В Україні товстолобиків часто вживають у їжу, а сезон їхнього вилову настає щорічно з початку травня до середини вересня. Досвідчені рибалки для лову радять обирати безвітряну спекотну погоду, а також місця із чистою водою. Якщо ж вода каламутна, то це означає, що у цих риб достатньо їжі, щоб проігнорувати гачок з наживкою.
