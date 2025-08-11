Рус

Рибалка впіймав величезного сома. Він годину боровся з рибиною (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чоловік рибалив усю ніч
Чоловік рибалив усю ніч. Фото Колаж "Телеграф"

Після спільних фото рибалка відпустив рибу

Сома довжиною майже три метри впіймав чеський рибалка у Вранові на півдні Моравії (історична область в Чехії). Чоловік зловив рекордну рибину на звичайного дощового черв'яка.

Про це розповідає газета "Риболовний вісник". Довжина сома — 2,68 метра. Його вполював відомий чеський професійний рибалка і телеведучий Якуб Вагнер.

Сом, якого впіймав Якуб Вагнер у Чехії
Розміри риби вражають

Він завжди відпускає свій улов, так було й цього разу. Проте спочатку, попри активне бажання сома втекти, Якуб Вагнер влаштував з ним фотосесію.

Великого сома впіймали у Чехії
Терпіння рибалки було винагороджене

Рибалка розповів, що погода тієї ночі була ідеальною для риболовлі — "як з підручника", зазначив він. Чоловік всю ніч провів у човні типу беллі-бот (надувний гребний одномісний човен-пліт, плавуче крісло).

Рибалка та його улов-сом у Чехії
Після спільного фото рибалка відпустив рибу

Якуб Вагнер не виспався та замерз. Проте близько четвертої ранку він зібрався з силами. Саме тоді рибалка побачив у скали величезного хижака. Якуб боровся з сомом майже годину. На основі наукових даних про ріст сомів, така риба може мати приблизно 30-50 років.

У Чехії впіймали сома довжиною майже 3 метри
Голова сома - величезна

Сом — хижак та делікатес

Сом — прісноводна риба з родини сомових, що мешкає в річках та озерах Європи й Азії. Має довге тіло без луски, вусики навколо рота та велику голову. Може досягати 2-5 метрів завдовжки та ваги до 100 кг (є історичні згадки про сомів до 300 кг). Сом — активний хижак, який полює ночами. Його здобич — інші риби, жаби, ракоподібні. Цінується в кулінарії за ніжне м'ясо. В Україні водиться в Дніпрі, Дністрі, Дунаї. Довгожитель — живе до 60-80 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Яготині (Київська область) рибалка також спіймав величезного сома вагою 40-45 кг. Чоловік провів цілу годину, щоб затягнути його в човен.

Теги:
#Чехія #Риба #Риболовля #Сом