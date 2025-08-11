Рибалка впіймав величезного сома. Він годину боровся з рибиною (фото)

Після спільних фото рибалка відпустив рибу

Сома довжиною майже три метри впіймав чеський рибалка у Вранові на півдні Моравії (історична область в Чехії). Чоловік зловив рекордну рибину на звичайного дощового черв'яка.

Про це розповідає газета "Риболовний вісник". Довжина сома — 2,68 метра. Його вполював відомий чеський професійний рибалка і телеведучий Якуб Вагнер.

Розміри риби вражають

Він завжди відпускає свій улов, так було й цього разу. Проте спочатку, попри активне бажання сома втекти, Якуб Вагнер влаштував з ним фотосесію.

Терпіння рибалки було винагороджене

Рибалка розповів, що погода тієї ночі була ідеальною для риболовлі — "як з підручника", зазначив він. Чоловік всю ніч провів у човні типу беллі-бот (надувний гребний одномісний човен-пліт, плавуче крісло).

Після спільного фото рибалка відпустив рибу

Якуб Вагнер не виспався та замерз. Проте близько четвертої ранку він зібрався з силами. Саме тоді рибалка побачив у скали величезного хижака. Якуб боровся з сомом майже годину. На основі наукових даних про ріст сомів, така риба може мати приблизно 30-50 років.

Голова сома - величезна

Сом — хижак та делікатес

Сом — прісноводна риба з родини сомових, що мешкає в річках та озерах Європи й Азії. Має довге тіло без луски, вусики навколо рота та велику голову. Може досягати 2-5 метрів завдовжки та ваги до 100 кг (є історичні згадки про сомів до 300 кг). Сом — активний хижак, який полює ночами. Його здобич — інші риби, жаби, ракоподібні. Цінується в кулінарії за ніжне м'ясо. В Україні водиться в Дніпрі, Дністрі, Дунаї. Довгожитель — живе до 60-80 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Яготині (Київська область) рибалка також спіймав величезного сома вагою 40-45 кг. Чоловік провів цілу годину, щоб затягнути його в човен.