Російський обстріл знищив унікальну архітектурну споруду Дніпропетровщини: подробиці (фото)

Це місце стало символом Синельникового та його історії

У місті Синельникове Дніпропетровської області розташовувалася унікальна архітектурна споруда — будівля місцевого залізничного вокзалу, офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Втім, 10 серпня під час обстрілу району російськими військами будівля була знищена.

Про це йдеться в матеріалі "Відомо". Статус вокзалу означав, що об'єкт мав особливу культурну та містобудівну цінність і перебував під державною охороною.

Архівне фото вокзалу

Вокзал був важливою архітектурною домінантою, що десятиліттями відігравав значну роль у житті Синельникового. Він зустрічав і проводжав пасажирів, ставши символом міста і його історії. Особливий режим експлуатації передбачав ретельне збереження споруди та проведення лише регламентованих робіт із ремонту чи реставрації.

Залізничний вокзал у Синельниковому до руйнування

Окрім вокзалу, на території району розташовані й інші об'єкти культурної спадщини, які місцеві жителі вважають частиною своєї ідентичності.

Нагадаємо: кілька днів тому окупанти знищили архітектурну "перлину" Дніпропетровщини. 10 серпня від удару по Синельниковому постраждала й інша цивліьна інфраструктура. На щастя, обійшлося без жертв.

Зруйнований залізничний вокзал у Синельниковому

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війська РФ не припиняють спроб просунутися до Покровська та встановити контроль над містом. Українські оборонці успішно стримують ці атаки, але ворог, у відповідь, прагне завдати населеному пункту якомога більшої шкоди. Наслідки постійних обстрілів перетворили вигляд Покровська на вражаюче сумну картину.