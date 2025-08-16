Російський обстріл знищив унікальну архітектурну споруду Дніпропетровщини: подробиці (фото)
-
-
Це місце стало символом Синельникового та його історії
У місті Синельникове Дніпропетровської області розташовувалася унікальна архітектурна споруда — будівля місцевого залізничного вокзалу, офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Втім, 10 серпня під час обстрілу району російськими військами будівля була знищена.
Про це йдеться в матеріалі "Відомо". Статус вокзалу означав, що об'єкт мав особливу культурну та містобудівну цінність і перебував під державною охороною.
Вокзал був важливою архітектурною домінантою, що десятиліттями відігравав значну роль у житті Синельникового. Він зустрічав і проводжав пасажирів, ставши символом міста і його історії. Особливий режим експлуатації передбачав ретельне збереження споруди та проведення лише регламентованих робіт із ремонту чи реставрації.
Окрім вокзалу, на території району розташовані й інші об'єкти культурної спадщини, які місцеві жителі вважають частиною своєї ідентичності.
Нагадаємо: кілька днів тому окупанти знищили архітектурну "перлину" Дніпропетровщини. 10 серпня від удару по Синельниковому постраждала й інша цивліьна інфраструктура. На щастя, обійшлося без жертв.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що війська РФ не припиняють спроб просунутися до Покровська та встановити контроль над містом. Українські оборонці успішно стримують ці атаки, але ворог, у відповідь, прагне завдати населеному пункту якомога більшої шкоди. Наслідки постійних обстрілів перетворили вигляд Покровська на вражаюче сумну картину.