Не захопити, так знищити. Як зараз виглядає Покровськ, на який активно наступають росіяни (фото, відео)

Бої за місто продовжуються з липня 2024 року

Російські війська активно продовжують наступати на Покровськ, намагаючись захопити його. Українські захисники зривають ці плани ворога, а той, своєю чергою, намагається хоча б завдати максимальних збитків місту. Те, як зараз виглядає Покровськ, після регулярних атак противника, просто жахає.

У мережі з’явилися відповідні фотографії та відео, на яких відображені місцеві вулиці та багатоповерхові будинки. Від них буквально не залишилося живого місця — величезні дірки у стінах, обвалені поверхи, вибиті вікна, і це не всі наслідки атак росіян.

На кадрах показана лише мала частина того, що насправді зараз представляє Покровськ. Слід зважити на те, що бої за це місто тривають уже сім місяців, з липня 2024 року.

Протягом жовтня-грудня російська армія значно просунулась, захопивши десятки населених пунктів, впритул підійшовши до міста. А в січні 2025 року противник суттєво просунувся на південь від Покровська. Обхід міста, як зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, скоріше націлений на перерізання маршрутів логістики ЗСУ, а не на прорив у бік Дніпра.

До речі, відстань від Покровська до Дніпра складає безпосередньо – 159 км, дорогами – 183 км.

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, за останню добу, 27 лютого, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік низки населених пунктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Покровську закрилася остання пошта. Це пов'язано з тим, що бої стали інтенсивнішими.