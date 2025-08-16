Российский обстрел уничтожил уникальное архитектурное сооружение Днепропетровщины: подробности (фото)

Это место стало символом Синельниково и его истории

В городе Синельниково Днепропетровской области размещалось уникальное архитектурное сооружение — здание местного железнодорожного вокзала, официально внесенное в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако 10 августа при обстреле района российскими войсками здание было уничтожено.

Об этом говорится в материале "Відомо". Статус вокзала означал, что объект обладал особой культурной и градостроительной ценностью и находился под государственной охраной.

Архивное фото вокзала

Вокзал был важной архитектурной доминантой, которая десятилетиями играла значительную роль в жизни Синельниково. Он встречал и провожал пассажиров, став символом города и его истории. Особый режим эксплуатации предусматривал тщательную сохранность сооружения и проведение только регламентированных работ по ремонту или реставрации.

Железнодорожный вокзал в Синельниково до разрушения

Кроме вокзала на территории района расположены и другие объекты культурного наследия, которые местные жители считают частью своей идентичности.

Напомним: несколько дней назад оккупанты уничтожили архитектурную "жемчужину" Днепропетровщины. 10 августа от удара по Синельниково пострадала и другая гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без жертв.

Разрушен железнодорожный вокзал в Синельниково

Ранее "Телеграф" сообщал, что войска РФ не прекращают попыток продвинуться в Покровск и установить контроль над городом. Украинские защитники успешно сдерживают эти атаки, но враг, в ответ, стремится нанести населенному пункту как можно больше вреда. Последствия постоянных обстрелов превратили облик Покровска в поразительно печальную картину.