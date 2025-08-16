Гороскоп на 17 серпня: Овнам шалено пощастить, а Левів наздожене минуле

Гороскоп на завтра радить знакам Зодіаку якісно відпочити

У 2025 році багато знаків Зодіаку зможуть домогтися процвітання і успіху. А поки що "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 17 серпня, щоб ви були готові до сюрпризів цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра у вас буде вдалий день — справи будуть йти за вашим планом і швидко завершуватимуться. Чекайте на успіх також у фінансах. Сприятливий день для очищення не тільки простору, а й думок — спробуйте відпочити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам захочеться стабільності, але світ підсуне несподіваний поворот. Можливий дзвінок чи повідомлення від людини, з якою ви давно не спілкувалися. Зверніть увагу: у цьому є більше, ніж просто ностальгія. Це шанс отримати ресурс або допомогу, про яку ви навіть не здогадувалися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

В цей день вам доведеться обирати. Ви опинитеся між двома справами, які здаються однаково важливими. Однак правильне рішення лежить на поверхні — просто зрозумійте знаки від Всесвіту і прислухайтеся до інтуїції.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї неділі у вас може виникнути дивне відчуття сорому за щось. Однак не варто недооцінювати свої вчинки і вважати, що вчинили неправильно — не сумнівайтеся у собі. Прислухайтеся до порад рідних.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра все буде йти не так, як треба, на вашу думку. Однак не все так погано — припиніть думати про все з негативом. Гарний день для творчості — хтось підкине вам ідею, від якої важко буде відмовитися. Не ігноруйте випадкові розмови з незнайомцями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день ви відчуватимете абсолютний спокій. Ніщо не буде вас турбувати і відволікати від важливого. Чудовий день, щоб розставити все "по поличках" і нарешті видихнути.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день вам доведеться зіграти роль посередника. Дві дорогі вам людини будуть сваритися і кожен захоче, щоб ви прийняли його сторону. Для вас головне — бути у балансі і це точно врятує ситуацію. Тому будьте уважні і приготуйтеся вислуховувати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї неділі ви будете притягувати до себе людей. Однак серед цієї уваги важливо фільтрувати зайве — далеко не кожен вартий вашого часу. Ввечері дозвольте собі повеселитися — запросіть на вечерю друзів, пограйте ігри. На вас чекає приємний сюрприз.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

В цей день ви будете сповнені ентузіазму. Можливо, ви отримаєте пропозицію чи новину, яка переверне ваші плани з ніг на голову. Не відмовляйтеся від спонтанності — саме вона відкриє нові горизонти. Вечір присвятіть відпочинку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Ви можете зіткнутися з людиною, яка випробує вашу терплячість. Це своєрідний тест: чи здатні ви контролювати себе, коли інші провокують. Якщо витримаєте — отримаєте винагороду від Всесвіту, про яку навіть не мріяли. Якщо ні — нічого не зміниться.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

В цей день для вас головне — довіритися інтуїції. Не варто надіятися на логіку — правильний напрямок вам підкаже внутрішній голос. Увечері можлива зустріч, яка залишить сильне враження і дасть старт несподіваній історії.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекають нестандартні рішення в цей день, які прийматиме ваша близька людина. Не варто їх боятися — просто насолоджуйтеся тим, що вам не треба брати відповідальність на себе. Якщо захочеться спокою — варто побути наодинці зі своїми думками.