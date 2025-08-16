Гороскоп на 17 августа: Овнам безумно повезет, а Львов догонет прошлое

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака качественно отдохнуть

В 2025 году многие знаки Зодиака смогут добиться процветания и успеха. А пока "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 17 августа, чтобы вы были готовы к сюрпризам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра у вас будет удачный день – дела будут идти по вашему плану и скоро будут завершаться. Ждите успеха также в финансах. Благоприятный день для очищения не только пространства, но и мыслей – попробуйте отдохнуть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам захочется стабильности, но мир подсунет неожиданный поворот. Возможен звонок или сообщение от человека, с которым вы давно не общались. Обратите внимание: в этом больше, чем просто ностальгия. Это шанс получить ресурс или помощь, о которой вы даже не догадывались.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день вам придется выбирать. Вы окажетесь между двумя делами, которые кажутся одинаково важными. Однако правильное решение лежит на поверхности – просто поймите знаки от Вселенной и прислушивайтесь к интуиции.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это воскресенье у вас может возникнуть странное чувство стыда за что-то. Однако не стоит недооценивать свои поступки и считать, что поступили неправильно – не сомневайтесь в себе. Прислушайтесь к советам родных.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра все будет идти не так, как нужно, по вашему мнению. Однако не все так плохо – прекратите думать обо всем с негативом. Хороший день для творчества — кто-нибудь подкинет вам идею, от которой трудно будет отказаться. Не игнорируйте случайные разговоры с незнакомцами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы будете испытывать абсолютное спокойствие. Ничто не будет вас беспокоить и отвлекать от важного. Прекрасный день, чтобы расставить все "по полочкам" и наконец выдохнуть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вам предстоит сыграть роль посредника. Два дорогих вам человека будут ссориться и каждый захочет, чтобы вы приняли его сторону. Для вас главное – быть в балансе и это точно спасет ситуацию. Поэтому будьте внимательны и приготовьтесь выслушивать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В это воскресенье вы будете притягивать к себе людей. Однако среди этого внимания важно фильтровать лишнее – далеко не каждый достоин вашего времени. Вечером позвольте себе повеселиться – пригласите на ужин друзей, поиграйте игры. Вас ждет приятный сюрприз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В этот день вы будете полны энтузиазма. Возможно, вы получите предложение или новость, которая перевернет ваши планы с ног на голову. Не отказывайтесь от спонтанности – именно она откроет новые горизонты. Вечер посвятите отдыху.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете столкнуться с человеком, который испытает ваше терпение. Это своеобразный тест: способны ли вы контролировать себя, когда другие провоцируют. Если выдержите, получите вознаграждение от Вселенной, о котором даже не мечтали. Если нет – ничего не изменится.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день для вас главное – довериться интуиции. Не стоит надеяться на логику – правильное направление вам подскажет внутренний голос. Вечером возможна встреча, которая оставит сильнейшее впечатление и даст старт неожиданной истории.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вас ждут нестандартные решения в этот день, которые будет принимать ваш близкий человек. Не стоит их бояться – просто наслаждайтесь тем, что вам не нужно брать ответственность на себя. Если захочется покоя, стоит побыть наедине со своими мыслями.