Ніколи не давайте домашнім улюбленцям. Найнебезпечніші продукти для собак та котів
Читать на русском
Йдеться не тільки про кістки
У звичайних супермаркетах та магазинах чимало продуктів, які шкідливі для людей. Однак є певний перелік продуктів, які заборонено давати котам та собакам.
Про це розповів ветеринарний лікар у Тік Ток. За його словами, деякі продукти можуть викликати не тільки отруєння, а навіть смерть.
Які продукти не можна давати котам та собакам
- Цибуля та часник. Вони мають дисульфіди і сульфоксиди, які викликають анемію. Адже порушують процеси кровотворення, руйнують еритроцити.
- Шоколад, кава, чай. У їх складі є кофеїн та теобромін, які можуть викликати судоми, проблеми з серцем та аритмію.
- Алкоголь. Навіть малі дози можуть призвести до отруєння, блювання та важкої інтоксикації.
- Кістки. Їх досить часто дають тваринам, але вони не мають ніякої поживної цінності. Ба більше, кістки можуть ламатись в кишківнику, викликаючи його запалення, пошкодження та навіть непроходження.
- Авокадо. У його складі є персин, який у тварин викликає блювоту, діарею та зневоднення.
- Виноград і родзинки. Навіть у малих дозах можуть викликати гостру ниркову недостатність.
- Гриби. Йдеться не тільки про отруйні, адже деякі їстівні види можуть шкодити здоров'ю собак та котів.
- Молоко та кисломолочні продукти. Дорослі тварин досить часто мають лактозну непереносимість. Годування такими продуктами може викликати сильну діарею.
- Сира риба. Може містити паразитів, якими заражаються собаки і коти під час її поїдання.
- Свинина та смажене м'ясо. Усі м'ясні продукти, які мають велику кількість масла, спецій тощо, не можна давати домашнім улюбленцям. Вони перевантажують їх травну систему.
Зауважимо, що ці продукти не обов'язково з першого вживання можуть викликати хвороби чи проблеми, однак їх вживання небезпечне. Тваринний організм відрізняється від людського і до деяких харчових продуктів не пристосований.
