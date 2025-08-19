Рус

Ніколи не давайте домашнім улюбленцям. Найнебезпечніші продукти для собак та котів

Тетяна Крутякова
Небезпечні продукти зі столу для собак і котів Новина оновлена 19 серпня 2025, 10:39
Небезпечні продукти зі столу для собак і котів. Фото Колаж, "Телеграф"

Йдеться не тільки про кістки

У звичайних супермаркетах та магазинах чимало продуктів, які шкідливі для людей. Однак є певний перелік продуктів, які заборонено давати котам та собакам.

Про це розповів ветеринарний лікар у Тік Ток. За його словами, деякі продукти можуть викликати не тільки отруєння, а навіть смерть.

Які продукти не можна давати котам та собакам

  • Цибуля та часник. Вони мають дисульфіди і сульфоксиди, які викликають анемію. Адже порушують процеси кровотворення, руйнують еритроцити.
  • Шоколад, кава, чай. У їх складі є кофеїн та теобромін, які можуть викликати судоми, проблеми з серцем та аритмію.
  • Алкоголь. Навіть малі дози можуть призвести до отруєння, блювання та важкої інтоксикації.
  • Кістки. Їх досить часто дають тваринам, але вони не мають ніякої поживної цінності. Ба більше, кістки можуть ламатись в кишківнику, викликаючи його запалення, пошкодження та навіть непроходження.
  • Авокадо. У його складі є персин, який у тварин викликає блювоту, діарею та зневоднення.
  • Виноград і родзинки. Навіть у малих дозах можуть викликати гостру ниркову недостатність.
  • Гриби. Йдеться не тільки про отруйні, адже деякі їстівні види можуть шкодити здоров'ю собак та котів.
  • Молоко та кисломолочні продукти. Дорослі тварин досить часто мають лактозну непереносимість. Годування такими продуктами може викликати сильну діарею.
  • Сира риба. Може містити паразитів, якими заражаються собаки і коти під час її поїдання.
  • Свинина та смажене м'ясо. Усі м'ясні продукти, які мають велику кількість масла, спецій тощо, не можна давати домашнім улюбленцям. Вони перевантажують їх травну систему.

Зауважимо, що ці продукти не обов'язково з першого вживання можуть викликати хвороби чи проблеми, однак їх вживання небезпечне. Тваринний організм відрізняється від людського і до деяких харчових продуктів не пристосований.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно печінка у магазинах небезпечна і токсична.

