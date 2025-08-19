Ніколи не давайте домашнім улюбленцям. Найнебезпечніші продукти для собак та котів

Йдеться не тільки про кістки

У звичайних супермаркетах та магазинах чимало продуктів, які шкідливі для людей. Однак є певний перелік продуктів, які заборонено давати котам та собакам.

Про це розповів ветеринарний лікар у Тік Ток. За його словами, деякі продукти можуть викликати не тільки отруєння, а навіть смерть.

Які продукти не можна давати котам та собакам

Цибуля та часник . Вони мають дисульфіди і сульфоксиди, які викликають анемію. Адже порушують процеси кровотворення, руйнують еритроцити.

. Вони мають дисульфіди і сульфоксиди, які викликають анемію. Адже порушують процеси кровотворення, руйнують еритроцити. Шоколад, кава, чай. У їх складі є кофеїн та теобромін, які можуть викликати судоми, проблеми з серцем та аритмію.

У їх складі є кофеїн та теобромін, які можуть викликати судоми, проблеми з серцем та аритмію. Алкоголь. Навіть малі дози можуть призвести до отруєння, блювання та важкої інтоксикації.

Навіть малі дози можуть призвести до отруєння, блювання та важкої інтоксикації. Кістки. Їх досить часто дають тваринам, але вони не мають ніякої поживної цінності. Ба більше, кістки можуть ламатись в кишківнику, викликаючи його запалення, пошкодження та навіть непроходження.

Авокадо. У його складі є персин, який у тварин викликає блювоту, діарею та зневоднення.

У його складі є персин, який у тварин викликає блювоту, діарею та зневоднення. Виноград і родзинки. Навіть у малих дозах можуть викликати гостру ниркову недостатність.

Навіть у малих дозах можуть викликати гостру ниркову недостатність. Гриби. Йдеться не тільки про отруйні, адже деякі їстівні види можуть шкодити здоров'ю собак та котів.

Йдеться не тільки про отруйні, адже деякі їстівні види можуть шкодити здоров'ю собак та котів. Молоко та кисломолочні продукти. Дорослі тварин досить часто мають лактозну непереносимість. Годування такими продуктами може викликати сильну діарею.

Дорослі тварин досить часто мають лактозну непереносимість. Годування такими продуктами може викликати сильну діарею. Сира риба . Може містити паразитів, якими заражаються собаки і коти під час її поїдання.

. Може містити паразитів, якими заражаються собаки і коти під час її поїдання. Свинина та смажене м'ясо. Усі м'ясні продукти, які мають велику кількість масла, спецій тощо, не можна давати домашнім улюбленцям. Вони перевантажують їх травну систему.

Зауважимо, що ці продукти не обов'язково з першого вживання можуть викликати хвороби чи проблеми, однак їх вживання небезпечне. Тваринний організм відрізняється від людського і до деяких харчових продуктів не пристосований.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно печінка у магазинах небезпечна і токсична.