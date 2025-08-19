Никогда не давайте домашним питомцам. Самые опасные продукты для собак и кошек

Речь идет не только о костях

В обычных супермаркетах и магазинах немало продуктов, вредных для людей. Однако есть определенный список продуктов, которые запрещено давать котам и собакам.

Об этом рассказал ветеринарный врач в Тике Ток. По его словам, некоторые продукты могут вызвать не только отравление, но даже смерть.

Какие продукты нельзя давать котам и собакам

Лук и чеснок . Они имеют дисульфиды и сульфоксиды, вызывающие анемию. Ведь нарушают процессы кроветворения, разрушают эритроциты.

. Они имеют дисульфиды и сульфоксиды, вызывающие анемию. Ведь нарушают процессы кроветворения, разрушают эритроциты. Шоколад, кофе, чай. В их составе кофеин и теобромин, которые могут вызвать судороги, проблемы с сердцем и аритмию.

В их составе кофеин и теобромин, которые могут вызвать судороги, проблемы с сердцем и аритмию. Алкоголь. Даже малые дозы могут привести к отравлению, рвоте и тяжелой интоксикации.

Даже малые дозы могут привести к отравлению, рвоте и тяжелой интоксикации. Кости. Их довольно часто дают животным, но у них нет никакой питательной ценности. Более того, кости могут ломаться в кишечнике, вызывая его воспаление, повреждение и даже непроходимость.

Авокадо. В его составе есть персин, который у животных вызывает рвоту, диарею и обезвоживание.

В его составе есть персин, который у животных вызывает рвоту, диарею и обезвоживание. Виноград и изюм. Даже в малых дозах могут вызвать острую почечную недостаточность.

Даже в малых дозах могут вызвать острую почечную недостаточность. Грибы. Речь идет не только о ядовитых, ведь некоторые съедобные виды могут вредить здоровью собак и кошек.

Речь идет не только о ядовитых, ведь некоторые съедобные виды могут вредить здоровью собак и кошек. Молоко и кисломолочные продукты. Взрослые животные довольно часто обладают лактозной непереносимостью. Кормление продуктами может вызвать сильную диарею.

Взрослые животные довольно часто обладают лактозной непереносимостью. Кормление продуктами может вызвать сильную диарею. Сырая рыба . Может содержать паразитов, которыми заражаются собаки и кошки во время ее поедания.

. Может содержать паразитов, которыми заражаются собаки и кошки во время ее поедания. Свинина и жареное мясо. Все мясные продукты, имеющие большое количество масла, специй и т.п., нельзя давать домашним питомцам. Они перегружают их пищеварительную систему.

Заметим, что эти продукты не обязательно с первого употребления могут вызвать болезни или проблемы, однако их употребление небезопасно. Животный организм отличается от человеческого и к некоторым пищевым продуктам не приспособлен.

