Никогда не давайте домашним питомцам. Самые опасные продукты для собак и кошек

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 19 августа 2025, 10:39
Опасные продукты со стола для собак и кошек. Фото Коллаж, "Телеграф"

Речь идет не только о костях

В обычных супермаркетах и магазинах немало продуктов, вредных для людей. Однако есть определенный список продуктов, которые запрещено давать котам и собакам.

Об этом рассказал ветеринарный врач в Тике Ток. По его словам, некоторые продукты могут вызвать не только отравление, но даже смерть.

Какие продукты нельзя давать котам и собакам

  • Лук и чеснок. Они имеют дисульфиды и сульфоксиды, вызывающие анемию. Ведь нарушают процессы кроветворения, разрушают эритроциты.
  • Шоколад, кофе, чай. В их составе кофеин и теобромин, которые могут вызвать судороги, проблемы с сердцем и аритмию.
  • Алкоголь. Даже малые дозы могут привести к отравлению, рвоте и тяжелой интоксикации.
  • Кости. Их довольно часто дают животным, но у них нет никакой питательной ценности. Более того, кости могут ломаться в кишечнике, вызывая его воспаление, повреждение и даже непроходимость.
  • Авокадо. В его составе есть персин, который у животных вызывает рвоту, диарею и обезвоживание.
  • Виноград и изюм. Даже в малых дозах могут вызвать острую почечную недостаточность.
  • Грибы. Речь идет не только о ядовитых, ведь некоторые съедобные виды могут вредить здоровью собак и кошек.
  • Молоко и кисломолочные продукты. Взрослые животные довольно часто обладают лактозной непереносимостью. Кормление продуктами может вызвать сильную диарею.
  • Сырая рыба. Может содержать паразитов, которыми заражаются собаки и кошки во время ее поедания.
  • Свинина и жареное мясо. Все мясные продукты, имеющие большое количество масла, специй и т.п., нельзя давать домашним питомцам. Они перегружают их пищеварительную систему.

Заметим, что эти продукты не обязательно с первого употребления могут вызвать болезни или проблемы, однако их употребление небезопасно. Животный организм отличается от человеческого и к некоторым пищевым продуктам не приспособлен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли печень в магазинах опасна и токсична.

