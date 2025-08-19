Никогда не давайте домашним питомцам. Самые опасные продукты для собак и кошек
-
-
Читати українською
Речь идет не только о костях
В обычных супермаркетах и магазинах немало продуктов, вредных для людей. Однако есть определенный список продуктов, которые запрещено давать котам и собакам.
Об этом рассказал ветеринарный врач в Тике Ток. По его словам, некоторые продукты могут вызвать не только отравление, но даже смерть.
Какие продукты нельзя давать котам и собакам
- Лук и чеснок. Они имеют дисульфиды и сульфоксиды, вызывающие анемию. Ведь нарушают процессы кроветворения, разрушают эритроциты.
- Шоколад, кофе, чай. В их составе кофеин и теобромин, которые могут вызвать судороги, проблемы с сердцем и аритмию.
- Алкоголь. Даже малые дозы могут привести к отравлению, рвоте и тяжелой интоксикации.
- Кости. Их довольно часто дают животным, но у них нет никакой питательной ценности. Более того, кости могут ломаться в кишечнике, вызывая его воспаление, повреждение и даже непроходимость.
- Авокадо. В его составе есть персин, который у животных вызывает рвоту, диарею и обезвоживание.
- Виноград и изюм. Даже в малых дозах могут вызвать острую почечную недостаточность.
- Грибы. Речь идет не только о ядовитых, ведь некоторые съедобные виды могут вредить здоровью собак и кошек.
- Молоко и кисломолочные продукты. Взрослые животные довольно часто обладают лактозной непереносимостью. Кормление продуктами может вызвать сильную диарею.
- Сырая рыба. Может содержать паразитов, которыми заражаются собаки и кошки во время ее поедания.
- Свинина и жареное мясо. Все мясные продукты, имеющие большое количество масла, специй и т.п., нельзя давать домашним питомцам. Они перегружают их пищеварительную систему.
Заметим, что эти продукты не обязательно с первого употребления могут вызвать болезни или проблемы, однако их употребление небезопасно. Животный организм отличается от человеческого и к некоторым пищевым продуктам не приспособлен.
