Міф чи правда? Чи дійсно печінка у магазинах небезпечна і токсична
Без нюансів не обійшлося
Печінку досить часто називають фільтром організму, тому дехто боїться купувати її в магазинах та навіть їсти. Але чи дійсно цей орган може бути настільки небезпечним і накопичувати в собі токсини.
Про це розповів відомий кандидат хімічних наук Гліб Репіч, опублікувавши відео у Тік Ток. За його словами, порівнювати печінку з губкою, яка всмоктує у себе токсини не доречно.
Адже цей орган виконує фільтраційну функцію, але не накопичує у собі токсини назавжди. Тобто, печінка фільтруючи кров, збирає на собі не тільки токсини, а інші органічні сполуки, далі вона сприяє їх розщепленню і виведенню з організму. Виходить, що куряча чи теляча печінка на прилавках може бути безпечною, але є ще кілька нюансів.
Не треба забувати, що в печінці досить часто живуть гельмінти, які можуть заражати і людину. Тому купувати такий продукт треба виключно у перевірених продавців з сертифікати, які дотримуються правил охолодження печінки.
Чим небезпечна печінка
- Гіпервітаміноз вітаміну А. Печінка багата вітаміном А, але її надмірне вживання призводить до гіпервітамінозу та негативно впливає на кісткову систему та суглоби.
- Зараження гельмінтами. Сира печінка може бути джерелом личинок гельмінтів, які паразитують в організмі людини.
- Накопичення токсинів. Печінка виводить накопичені токсини, але не одразу, тому загибель внаслідок отруєння може робити орган токсичним. Купуйте продукт лише у перевірених продавців.
