Міф чи правда? Чи дійсно печінка у магазинах небезпечна і токсична

Без нюансів не обійшлося

Печінку досить часто називають фільтром організму, тому дехто боїться купувати її в магазинах та навіть їсти. Але чи дійсно цей орган може бути настільки небезпечним і накопичувати в собі токсини.

Про це розповів відомий кандидат хімічних наук Гліб Репіч, опублікувавши відео у Тік Ток. За його словами, порівнювати печінку з губкою, яка всмоктує у себе токсини не доречно.

Адже цей орган виконує фільтраційну функцію, але не накопичує у собі токсини назавжди. Тобто, печінка фільтруючи кров, збирає на собі не тільки токсини, а інші органічні сполуки, далі вона сприяє їх розщепленню і виведенню з організму. Виходить, що куряча чи теляча печінка на прилавках може бути безпечною, але є ще кілька нюансів.

Куряча печінка

Не треба забувати, що в печінці досить часто живуть гельмінти, які можуть заражати і людину. Тому купувати такий продукт треба виключно у перевірених продавців з сертифікати, які дотримуються правил охолодження печінки.

Чим небезпечна печінка

Гіпервітаміноз вітаміну А. Печінка багата вітаміном А, але її надмірне вживання призводить до гіпервітамінозу та негативно впливає на кісткову систему та суглоби.

Печінка багата вітаміном А, але її надмірне вживання призводить до гіпервітамінозу та негативно впливає на кісткову систему та суглоби. Зараження гельмінтами. Сира печінка може бути джерелом личинок гельмінтів, які паразитують в організмі людини.

Сира печінка може бути джерелом личинок гельмінтів, які паразитують в організмі людини. Накопичення токсинів. Печінка виводить накопичені токсини, але не одразу, тому загибель внаслідок отруєння може робити орган токсичним. Купуйте продукт лише у перевірених продавців.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку небезпеку може нести йогурт з магазину.