Минайте цю рибу, коли побачите в магазині. Які продукти несуть небезпеку

Споживання риби є важливою частиною здорового харчування. Проте деякі види містять підвищений рівень ртуті, що може становити загрозу.

Риба з високим вмістом ртуті

Найбільшу небезпеку становлять великі хижі риби, які накопичують ртуть протягом свого життя:

Акула — містить найвищі концентрації ртуті серед усіх видів риби. Медики рекомендують повністю уникати її споживання.

Тунець — особливо великий тунець (блакитний тунець) має високий вміст ртуті. Консервований тунець містить менше ртуті, але його також варто споживати обмежено.

Рибка-меч — ще один вид з критично високим рівнем ртуті, споживання якого краще мінімізувати.

Марлін — великі особини цієї риби накопичують значні кількості ртуті.

Королівська макрель — на відміну від звичайної макрелі, королівська макрель містить небезпечні рівні ртуті.

Риба з помірним вмістом ртуті вимагає обережності

Існує категорія морепродуктів, які містять помірні концентрації ртуті і потребують контрольованого споживання. Варто обмежити їх вживання до однієї-двох порцій на тиждень, особливо для дорослих людей.

Морський окунь, який часто з'являється на прилавках українських магазинів, накопичує ртуть через свій тривалий життєвий цикл. Цю рибу можна включати в раціон, але не частіше двох разів на тиждень і в невеликих порціях.

Палтус, популярний серед любителів благородних сортів риби, також потрапляє до групи ризику через свої великі розміри та хижий спосіб життя. Ця риба живе довго і встигає накопичити в тканинах помітні кількості токсичного металу.

Звичайний консервований тунець, який можна знайти практично в кожному супермаркеті, містить значно менше ртуті порівняно зі свіжим великим тунцем, але все ж вимагає обмеженого споживання. Медики радять не перевищувати норму у дві банки на тиждень для дорослої людини.

Лобстери та інші великі ракоподібні також накопичують ртуть з морської води, хоча і в менших концентраціях ніж великі хижі риби. Їх споживання варто контролювати, особливо вагітним жінкам.

Деякі види морського ляща, зокрема ті, що мешкають у глибоких водах та досягають великих розмірів, можуть містити підвищені рівні ртуті. При виборі цієї риби краще надавати перевагу молодим особинам меншого розміру.

Безпечні альтернативи для щоденного споживання

На щастя, існує широкий вибір риби та морепродуктів з мінімальним вмістом ртуті, які можна споживати регулярно без ризику для здоров'я. Ці види стають основою здорового раціону для всієї родини.

Лосось залишається одним з найбезпечніших і найкорисніших видів риби. Ця риба швидко росте і не встигає накопичити значні кількості ртуті, при цьому забезпечує організм високоякісними омега-3 жирними кислотами.

Сардини, незважаючи на свою невисоку ціну, є надзвичайно безпечним продуктом. Ці маленькі рибки живуть недовго і живляться планктоном, тому практично не містять ртуті. До того ж вони багаті на кальцій та вітамін D.

Анчоуси схожі на сардини за своєю безпечністю і користю. Ці дрібні рибки можна споживати без обмежень, вони чудово підходять для приготування соусів, салатів та піци.

Форель, особливо вирощена в аквакультурі, містить мінімальну кількість ртуті. Ця риба швидко росте і має короткий життєвий цикл, що не дозволяє токсинам накопичуватися в тканинах.

Тріска здавна вважається дієтичним продуктом і залишається одним з найбезпечніших видів морської риби. Її м'ясо практично не містить ртуті і підходить навіть для дитячого харчування.

Камбала та інші плоскі риби мешкають на морському дні і живляться дрібними ракоподібними, що робить їх безпечними для регулярного споживання. Ця риба особливо популярна в європейській кухні.

Креветки та інші дрібні ракоподібні містять мізерні кількості ртуті через свій короткий життєвий цикл. Вони можуть стати основою здорового раціону і чудовою альтернативою більш небезпечним морепродуктам.

