Мрія кожної жінки в СРСР. В Україні продають унікальну каблучку з великим каменем

Золото 583 проби

В радянські часи існувало чимало цікавих та унікальних речей, про які мріяли усі. Не виключенням була золота каблучка великим білим каменем.

Оголошення з продажу такої прикраси в Україні вже виклали на порталі вживаних речей. Зазначається, що каблучка з халцедоном продається за понад 20 000 грн.

Продавець наголошує, що це раритетна прикраса з часів СРСР. Каблучка золота, має пробу 583 та вставку з каменю халцедон. Його розмір 21,7х15 мм. Загальна вага каблучки 6,45 г та розмір 19. Вартість каблучки 21 300 грн.

Оголошення з продажу

На фото видно, що прикраса у досить непоганому стані, чиста. Однак має місцями досить глибокі подряпини на самому золоті та на камені. Однак їх можна зашліфувати в ювелірній майстерні.

Каблучка з СРСР

Каблучка з СРСР

Що відомо про камінь халцедон

Халцедон — це мікрокристалічний різновид кварцу. Його часто використовується як напівдорогоцінний камінь для виготовлення ювелірних виробів. В радянські часи досить часто такі камені вставляли у каблучки чи сережки.

Для халцедону характерний м'який блиск і різноманітна палітра кольорів — синій, рожевий, блакитно-сірий. До того ж є смугасті різновиди — агат та онікс.

Нагадаємо, що, окрім прикрас, в Україні також продають і унікальну воєнну лампу часі СРСР.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають обручку з СРСР за ціною нового iPhone.