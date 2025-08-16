Про неї мріяли в кожному домі. Унікальну воєнну лампу з СРСР продають в Україні

Цій лампі майже 50 років

В радянські часи існувало чимало цікавих та унікальних речей, які зараз продають за чималі гроші. До прикладу, за раритетну настільну лампу пропонують 700 грн.

Відповідне оголошення опублікували на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що лампі понад 45 років.

На фото зображена сталева настільна лампа, ніжка якої виготовлена зі снаряда. Так стверджує продавець. Торшер лампи досить сильно нагадає відомі настільні лампи "Грибок", які також були металевими і виготовлялись ще у 1950-х роках.

Оголошення з продажу

Продавець запевняє, що лампа працююча та у досить гарному стані. На фото не видно ні сильних вм'ятин чи подряпин. Однак достеменно не відомо: цю лампу зробили вручну на замовлення чи виготовили на заводі. Адже у мережі немає жодного підтвердження серійного виробництва схожих товарів.

Лампа з СРСР

Зовні лампа нагадує популярну радянську модель "Грибок", яку почали виготовляти з 1950-х років. Відомо, що одним із перших заводів-виробників був МЕП Єреванський завод.

