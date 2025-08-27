Гороскоп на 28 серпня: Скорпіонам необхідний відпочинок, а а Водоліям - відверта розмова

Зірки радять знакам Зодіаку не намагатися "вбити двох зайців одним пострілом"

"Телеграф" представляє гороскоп на сьогодні, 24 серпня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В цей день ви будете рішучими та сміливими. Події будуть розвиватися так швидко, що у вас не вийде довго думати. Не бійтеся ризикувати: зараз важливіше зробити крок, ніж залишатися на місці. Проте остерігайтесь поспіху у фінансових рішеннях — тут краще притримати імпульсивність.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День подарує приємні несподіванки у спілкуванні. Людина, від якої ви не чекали тепла чи підтримки, може проявити себе з нового боку. Завтра у вас буде можливість знайти нові знайомства або зміцнити старі. Увечері приділіть час сім’ї: навіть проста розмова за чаєм подарує відчуття затишку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви матимете багато планів одночасно, однак ситуація вимагатиме від вас вибору. Якщо не відсієте щось зайве, ризикуєте втратити контроль над усім відразу. У стосунках намагайтеся бути романтичними — це значно їх покращить.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день ваші емоції стануть вашим головним компасом. Минуле може нагадати про себе — через людину, випадковий спогад чи символічну подію. На роботі або в навчанні не бійтеся проявити чутливість — вас зрозуміють, а не засудять.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра все працюватиме на вашу користь — ви матимете багато енергії. Зможете легко зачаровувати людей і переконувати їх у тому, в чому вам буде потрібно. На роботі будьте лояльними, але не забувайте про алгоритм своїх дій.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

В цей день вам може здатися, що робота набагато важливіша за внутрішній стан. Однак ви глибоко помиляєтеся. Чудовий день, щоб зупинитися й подбати про себе: прогулянка на свіжому повітрі, чашка улюбленого чаю чи книжка на вечір подарують гармонію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Увесь день ви намагатиметесь знайти рівновагу, але спроби будуть марними. У вас не вдасться всидіти одночасно на двох стільцях, тому варто зробити вибір. Що стосується стосунків, то не варто мовчати про дрібні образи, інакше вони можуть вирости у щось більше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра ви відчуєте втому — як фізичну, так і емоційну. Тому варто взяти вихідний і нарешті відпочити. Буде шанс зробити крок вперед у справі, яку ви давно відкладали, а також зайнятися домашньою рутиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На вас чекає невелика пригода. Це може бути спонтанна подорож, випадкова зустріч чи навіть нова ідея, яка переверне ваш настрій. Не відмовляйтеся від несподіваних пропозицій і просто пливіть за течією. На вас чекають незабутні емоції.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день ви повинні зробити перший крок. Йдеться про стосунки, роботу чи навіть дружбу. Не сумнівайтеся у собі — і все точно вдасться. Якщо ж у вас є давня мрія — це ідеальний день, щоб зробити конкретний рух у її бік

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви давно уникали відвертої розмови, то завтра слова самі знайдуться. Атмосфера буде м’якою, а ваші ідеї — зрозумілими для інших. Це гарний час, щоб виступати, ділитися думками або вирішувати конфлікти.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Події самі приведуть вас туди, куди треба, навіть якщо зараз це виглядає дивно чи нелогічно. Спробуйте довіритися течії, і ви побачите цікаві збіги та знаки. На роботі не тисніть на колег — дозвольте їм самим показати результат. А ввечері ідеально піде час для кіно, музики або води — ванна чи прогулянка біля річки подарує вам баланс.