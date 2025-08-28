Там можна і покупатися, і порибалити: у серці Полісся знаходиться "найдобріше" озеро, як туди доїхати

Цю водойму ще називають "другим Світязем"

По всій Україні можна знайти дивовижні та мальовничі місця. Наприклад, на Хмельниччині серед лісу сховався кар’єр, що нагадує "блакитну лагуну", а в серці Полісся можна відпочити на унікальному озері під назвою "Добре".

"Телеграф" вирішив більше дізнатися про локацію та з’ясувати, що на водоймі є для відпочинку і як до неї дістатися. Ми дізналися деякі деталі.

Озеро Добре – чим унікальне і що там є для відпочинку

У Камінь-Каширському районі Волинської області знаходиться мальовниче озеро "Добре", яке приваблює своєю прозорою водою, м’яким піщаним дном та хвойним лісом, що надійно обрамляє його береги.

Озеро "Добре" дивує мальовничими краєвидами

Ця локація має популярність, тому що дозволяє відволіктися від міської суєти, насолодитися красою природи та чистим повітрям.

На озері є чисті пляжі та все для відпочинку

Відомо, що водойма займає площу близько 47 гектарів, а її глибина досягає 15 метрів. Завдяки своїй чистоті та особливій атмосфері озеро часто називають "другим Світязем", хоча за розмірами воно сильно поступається.

Глибина озера складає 15 метрів

Береги "доброго" озера прикрашають рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України: тут можна зустріти колючий плаун і любку дволисту.

Це місце однаково привабливе і для купання, і рибалки. В озері водиться безліч видів риби: лящ, короп, щука, окунь, лин, карась, плітка. Рибалки люблять ці води за багатий улов, а відпочивальники за чисті пляжі та спокій.

Озеро "Добре" користується популярністю

Особливого шарму надає і розвинена інфраструктура навколо водоймища — тут розташовані бази відпочинку, обладнані пляжі з лежаками, є волейбольний майданчик, затишні альтанки з гарним краєвидом та ресторан, де можна смачно перекусити. На території також знаходиться ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Дуб звичайний".

Озеро "Добре"

Озеро Добре – як туди доїхати

Мальовнича локація знаходиться недалеко від села Підріччя. Дістатися населеного пункту можна маршруткою або автобусом із Камінь-Каширського. З Луцька та Ковеля до Камінь-Каширського ходять автобуси та регіональні поїзди. Найкраще скористатися особистим транспортом, але можна і громадським.

