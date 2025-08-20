На вигляд як Мальдіви. В Україні є дивовижне озеро з бірюзовою водою, на якому захочеться побувати (фото)

Тут можна зробити неймовірно красиві фото і просто класно провести час

Олександрівський кар’єр — це місце, в яке можна закохатися з першого погляду. Кришталево чиста вода з бірюзовим відтінком, неймовірної краси скелі — складається відчуття, що ти потрапив у гірський каньйон, а не на кар’єр на Миколаївщині. Цю водойму називають "озеро Мальта".

Вода тут настільки прозора, що видно навіть до 10 метрів глибини. "Телеграф" розповість про цю неймовірно красиву місцину.

Це колишній гранітний кар’єр, який наповнився ґрунтовими водами і перетворився на озеро, яке місцеві назвали озером Мальта. Вода тут кришталево чиста вода, а водойма оточена скелястими берегами, що ідеально підходить для стрибків.

Це справжній рай для тих, хто любить відпочивати на природі

Глибина кар’єру в деяких місцях близько 60 метрів. Деінде можна побачити на дні залишки техніки, яка працювала тут раніше. Це озеро ідеально підійде для дайверів і тих, хто хоче зробити фото під водою через прозорість.

Озеро Мальта - відпочинок для душі

Олександрівський кар'єр

Інфраструктура і де можна зупинитися

Кафе, альтанок, біотуалетів чи лежаків тут немає. Інфраструктура відсутня. Це радше місце для тих, хто любить насолоджуватися природою і відсутністю цивілізації. Тому якщо бажаєте залишитися з ночівлею — можна взяти із собою намети або ж зупинитися у готелі в місті Вознесенськ.

Олександрівський кар'єр

Купатися в озері можна — вода чиста. Однак рятувальних постів на пляжах немає — тому будьте обережні. Проте якщо ви фанат плавання на мілині — це місце не для вас.

Як дістатися

Озеро знаходиться неподалік від Вознесенська. Приблизно 106 км від Миколаєва та 17–18 км — від Вознесенська, а фінальні 700 м до водойми треба подолати пішки.

