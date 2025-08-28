Там можно и покупаться, и порыбачить: в сердце Полесья находится "самое доброе" озеро, как туда доехать

Этот водоем еще называют "вторым Свитязем"

По всей Украине можно найти удивительные и живописные места. Например, в Хмельницкой области среди леса спрятался карьер, напоминающий "голубую лагуну", а в сердце Полесья можно отдохнуть на уникальном озере под названием "Доброе".

"Телеграф" решил больше узнать о локации и выяснить, что на водоеме есть для отдыха и как к нему добраться. Мы узнали некоторые детали.

Озеро Доброе — чем уникальное и что там есть для отдыха

В Камень-Каширском районе Волынской области находится живописное озеро "Доброе", которое привлекает своей прозрачной водой, мягким песчаным дном и хвойным лесом, надежно обрамляющим его берега.

Озеро "Доброе" удивляет живописными пейзажами

Эта локация пользуется популярностью, потому что позволяет отвлечься от городской суеты, насладиться красотой природы и чистым воздухом.

На озере есть чистые пляжи и все для отдыха

Известно, что водоем занимает площадь около 47 гектаров, а его глубина достигает 15 метров. Благодаря своей чистоте и особой атмосфере озеро часто называют "вторым Свитязем", хотя по размерам оно сильно уступает.

Глубина озера составляет 15 метров

Берега "доброго" озера украшают редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины: здесь можно встретить плаун колючий и любку двулистную.

Это место одинаково привлекательно и для купания, и для рыбалки. В озере водится множество видов рыбы: лещ, карп, щука, окунь, линь, карась, плотва. Рыбаки любят эти воды за богатый улов, а отдыхающие — за чистые пляжи и спокойствие.

Озеро "Доброе" пользуется популярностью

Особый шарм придает и развитая инфраструктура вокруг водоема — здесь расположены базы отдыха, оборудованные пляжи с лежаками, есть волейбольная площадка, уютные беседки с красивым видом и ресторан, где можно вкусно перекусить. На территории также находится ботанический памятник природы местного значения "Дуб обыкновенный".

Озеро "Доброе"

Озеро Доброе — как туда доехать

Живописная локация находится недалеко от села Подречье. Добраться к населенному пункту можно маршруткой или автобусом из Камень-Каширского. Из Луцка и Ковеля в Камень-Каширский ходят автобусы и региональные поезда. Лучше всего воспользоваться личным транспортом, но можно и общественным.

