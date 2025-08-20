Справжній оазис посеред степу: в центрі України є "лікувальне" озеро з кришталево чистою водою (фото)

Озеро приваблює своєю чистою водою та незвичайним рельєфом

Водойми нашої України мальовничі та унікальні. Серед них слід відзначити Солоне озеро, яке з’явилося внаслідок техногенної катастрофи, а також мальовничий кар’єр у Кіровоградській області. Він став популярним не лише через свою прозору воду, а й завдяки лікувальним грязям, що знаходяться над його берегами.

"Телеграф" вирішив більше дізнатися про кар’єр, яку ще називають "Камінна Чаша". Ми з’ясували, як доїхати до локації та що там є для відпочинку.

Кар’єр "Камінна Чаша" в Кіровоградській області — що в ньому особливого

На Кіровоградщині "заховано" дивовижне озеро, яке називають "оазисом посеред степу". Це місце, де можна насолодитися тишею, мальовничою природою та просто весело провести час.

Кар’єр біля села Цибулеве у Кіровоградській області

Водойма відома далеко за межами області: сюди приїжджають не лише місцеві жителі, а й гості з різних куточків України. Популярність озеру додають блакитні грязі, які, за словами багатьох, мають лікувальні властивості, зокрема допомагають при проблемах з опорно-руховим апаратом і покращують загальне самопочуття. Але питання про "лікувальну силу" кар’єра залишається відкритим, оскільки цьому немає жодних офіційних доказів.

Колись на місці водоймища видобували камінь, але згодом кар’єр закрили, а котлован заповнився підземними джерелами, перетворивши його на мальовниче озеро. Свою нинішню назву "Камінна Чаша" озеро отримало у 2012 році під час проведення освітнього табору Media Camp "Чистий простір". Кар’єр дійстно нагадує велику природну чашу, наповнену прозорою водою.

В Україні є озеро з лікувальними грязями

Глибина водойми в деяких місцях досягає 15-20 метрів. Однак для купання найбільш безпечною вважається ділянка колишнього заїзду в кар’єр, бо там берег пологий, а глибина збільшується поступово.

Кар’єр у Кіровоградській області з чистою водою

Вода відрізняється прозорістю та чистотою, наповнюється джерелами. Кам’янисті береги створюють особливу акустику.

Мальовничий кар’єр залишається загальнодоступним. У 2001 році місцевий підприємець хотів звести на ділянці бази відпочинку, але будівництво так і не почалося. Тому ні лежаків, ні спеціально обладнаних зон тут немає, але саме така "дикість" надає локації особливої атмосфери.

Відпочинок на кар’єрі "Камінна Чаша"

На озері можна купатися, рибалити, приїхати на відпочинок із наметами й навіть стрибнути з кам’яних уступів, хоча не варто забувати про правила безпеки.

Неподалік озера можна знайти цікаві туристичні точки. Один маршрут веде до пам’ятного знаку козаку Мамаю, а інший — до садиби "Гайдамацька Січ".

Кар’єр називають "оазисом посеред степу"

Як дістатися до озера "Камінна Чаша" на Кіровоградщині

Мальовничий куточок знаходиться приблизно на півдорозі між селами Цибулеве та Михайлівка. Доїхати ґрунтовою дорогою можна власним автомобілем або іншими особистими видами транспорту.

Найзручніший варіант, щоб дістатися озера громадським транспортом — це доїхати поїздом до залізничної станції "Мамаєв Яр", а звідти пройти до озера пішки через поля 30 хвилин.

З Кропивницького найзручніше добиратися власним транспортом. Дорога займе близько години.

