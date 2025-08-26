Не гірше закордонних курортів: в Україні є "смарагдова лагуна", про яку мало хто знає (фото)
Ця водойма зачаровує своїми красивими пейзажами
Скористайтеся останніми літніми днями та проведіть вихідні поблизу мальовничих водойм. Наприклад, мало хто знає, що в Україні є Солоне озеро, яке утворилося внаслідок техногенної катастрофи, а також своя "смарагдова лагуна", яка захована посеред лісу.
"Телеграф" вирішив дізнатися, де знаходиться Грицівський кар’єр, який славиться своєю чистою водою із бірюзовим відтінком. Ми з’ясували, що в ньому особливого і як доїхати туди.
Грицівський кар’єр — як виглядає і що є для відпочинку
Грицівський кар’єр у Хмельницькій області часто називають місцевою "лагуною". Водойма захована серед змішаного лісу, де є як хвойні, так і листяні дерева. Локація зачаровує своєю тишею, природною красою та кришталево чистою водою небесного відтінку.
За радянських часів тут велося видобування граніту, і спочатку територія мала виключно промислове значення. Після закінчення робіт кар’єр поступово наповнився дощовою і підземною водою, перетворившись на природну водойму.
Офіційних пляжів чи обладнаних зон відпочинку тут немає, але для купання передбачено два пологі спуски, де безпечно заходити у воду, у тому числі з дітьми. Береги в інших місцях обривисті, глибина сягає 40 метрів. Площа водної поверхні перевищує 4 га. Для любителів гострих відчуттів є можливість стрибати у воду з імпровізованих "тарзанок".
Кар’єр приваблює не лише купальників, а й рибалок. У водоймі водяться карась, щука, окунь та лин.
Найкращий час для візиту — літо та рання осінь, коли вода тепла, а ліс довкола переливається всіма відтінками зелені. Попри відсутність офіційного кемпінгу, туристи часто приїжджають сюди з палатами, щоб відволіктися від міської суєти.
Грицівський кар’єр — як доїхати
Грицівський кар’єр знаходиться у Хмельницькій області, неподалік села Гриців. Дістатися сюди можна власним автомобілем. Якщо їхати з Хмельницького, дорога займає приблизно 1,5–2 години: рухайтеся у бік села Грицеіва, потім поверніть до лісової дороги, яка веде до кар’єру.
До найближчої автостанції у Грицеві можна доїхати й громадським транспортом, а потім пішки прогулятися лісом до водойми.
