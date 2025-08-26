Не гірше закордонних курортів: в Україні є "смарагдова лагуна", про яку мало хто знає (фото)

Ця водойма зачаровує своїми красивими пейзажами

Скористайтеся останніми літніми днями та проведіть вихідні поблизу мальовничих водойм. Наприклад, мало хто знає, що в Україні є Солоне озеро, яке утворилося внаслідок техногенної катастрофи, а також своя "смарагдова лагуна", яка захована посеред лісу.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де знаходиться Грицівський кар’єр, який славиться своєю чистою водою із бірюзовим відтінком. Ми з’ясували, що в ньому особливого і як доїхати туди.

Грицівський кар’єр — як виглядає і що є для відпочинку

Грицівський кар’єр у Хмельницькій області часто називають місцевою "лагуною". Водойма захована серед змішаного лісу, де є як хвойні, так і листяні дерева. Локація зачаровує своєю тишею, природною красою та кришталево чистою водою небесного відтінку.

Грицівський кар’єр у Хмельницькій області

За радянських часів тут велося видобування граніту, і спочатку територія мала виключно промислове значення. Після закінчення робіт кар’єр поступово наповнився дощовою і підземною водою, перетворившись на природну водойму.

На кар’єрі за радянських часів добували граніт

Офіційних пляжів чи обладнаних зон відпочинку тут немає, але для купання передбачено два пологі спуски, де безпечно заходити у воду, у тому числі з дітьми. Береги в інших місцях обривисті, глибина сягає 40 метрів. Площа водної поверхні перевищує 4 га. Для любителів гострих відчуттів є можливість стрибати у воду з імпровізованих "тарзанок".

Грицівський кар’єр

Кар’єр приваблює не лише купальників, а й рибалок. У водоймі водяться карась, щука, окунь та лин.

Цей кар’єр ідеальне місце для відпочинку

Найкращий час для візиту — літо та рання осінь, коли вода тепла, а ліс довкола переливається всіма відтінками зелені. Попри відсутність офіційного кемпінгу, туристи часто приїжджають сюди з палатами, щоб відволіктися від міської суєти.

Грицівський кар’єр — як доїхати

Грицівський кар’єр знаходиться у Хмельницькій області, неподалік села Гриців. Дістатися сюди можна власним автомобілем. Якщо їхати з Хмельницького, дорога займає приблизно 1,5–2 години: рухайтеся у бік села Грицеіва, потім поверніть до лісової дороги, яка веде до кар’єру.

Грицівський кар’єр залучаєте водою кольори неба

До найближчої автостанції у Грицеві можна доїхати й громадським транспортом, а потім пішки прогулятися лісом до водойми.

