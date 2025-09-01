З першим днем осені 2025! Барвисті привітання у листівках та картинках для друзів та близьких

Цей день приносить із собою нові кольори, спогади та натхнення

Понеділок, 1 вересня, в Україні відзначають не лише День знань. Сьогодні перший день осені, який приносить прохолоду, зміни в природі, а також нові емоції, затишок та натхнення.

Перший день осені приносить із собою особливу атмосферу: повітря стає свіжим і прохолодним, листя повільно змінює колір, а природа ніби готується до тихого відпочинку. У цей час хочеться затишних вечорів із книгою чи гарячим чаєм, прогулянок парком та спостереження за зміною фарб навколо.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок із першим днем осені, які ви можете відправити у будь-якому месенджері. Не забудьте привітати своїх друзів та близьких!

