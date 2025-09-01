Таку качку ви точно не бачили: в одній з областей України гуляв рідкісний птах (фото)

Він є "санітаром" у природі

На Дніпропетровщині зафіксували рідкісну подію — на Кривбасі помітили огара, птаха, занесеного до Червоної книги України.

Огар має яскраве рудо-помаранчеве оперення, за що його часто називають "рудою качкою", як повідомили у "Дніпро регіон". На вигляд він нагадує велику качку, але вирізняється довшою шиєю та стрункою поставою, яка у самців більш виразна.

Птах огар плаває

Що це за птах

Загалом цей птах мешкає в степових і напівпустельних регіонах, любить широкі річкові заплави, озера та водойми з відкритим берегом. Найбільші популяції огарів зустрічаються в Азії, однак невеликі групи оселяються й в Україні, здебільшого у південних областях.

Птах огар

Харчуються огарі переважно рослинною їжею — травою, зерном, водоростями. Водночас вони можуть вживати комах, дрібних ракоподібних і навіть молюсків. Такий раціон робить їх універсальними "санітарами" водойм, адже вони підтримують баланс у водній екосистемі.

