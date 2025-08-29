Новий сусід: бійці врятували яскравого птаха з підбитим крилом (фото, відео)

Птаха виходжують, годують і навіть діляться відео з новим другом.

Незвичайний птах із яскравим чубчиком та довгим тонким дзьобом тепер живе в бліндажі українських військових. Його знайшли з перебитим крилом, тож тепер лікують та відгодовують. Це одуд євразійський.

Відео в ТікТоці поділився користувач max.cloud21. Чоловік розповів, що птаха знайшли у траві з підбитим крилом. Забрали до бліндажа, нагодували, напоїли водою.

Тепер одуд потроху оговтується — і, здається, починає довіряти. Пізніше користувач опублікував фото, де птах спокійно сидить в нього на плечі.

Український військовий з одудом на плечі

В Україні одуд живе майже всюди, окрім високогір’я Карпат, обираючи відкриті ділянки з деревами, садами, полями та узліссями. Гнізда в'є в дуплах, тріщинах у скелях чи навіть руїнах.

Одуди харчуються переважно комахами, їх личинками та лялечками, але можуть ласувати і павуками. Часом ловлять навіть дрібних жаб, ящірок і змій. Дзьобом вони розкопують землю, гній або трухляву деревину в пошуках здобичі.

Одуда вважали священним птахом у Єгипті, за легендою, вони охороняли покої царя Соломона. Ці птахи обороняючись можуть випускати смердючу рідину. В Україні одуда берегли, адже він знищує шкідливих комах. За одним з переказів, одуд був королем птахів, але захотів стати богом. За це його покарали — ходити з чубом, а не короною та смердіти.

