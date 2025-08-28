"Гібрид комара і лелеки". В Україні помітили рідкісного червонокнижного птаха (фото)

Вага дорослої особини не перевищує 200 г

В Україні мешкає досить багато червонокнижних птахів та тварин. Так, нещодавно на Київщині помітили незвичайного птаха.

Під дописом користувачі вже жартували через його вигляд. Адже йдеться про кулика-довгоногого, якого ще називають ходулочник.

За словами користувачі, цей птах досить сильно схожий на гібрид лелеки та комара. Адже він має такий же колір оперення, як і лелека, та досить тонкий дзьоб і лапки, як у кровосисної комахи.

Що відомо про птаха

Кулик-довгоніг чорнокрилий (Himantopus himantopus) — це один із найяскравіших і найхарактерніших птахів, що мешкають на узбережжях і мілководдях України. Він має довгі, тонкі ноги і контрастне забарвлення.

Кулик вважається досить великим птахом у своєму виді, хоча для людини здається досить дрібним. Цікаво, що верх голови і задня частина шиї кулика мають мінливе забарвлення — від білого до чорного. Воно може змінюватись під час шлюбного сезону. Дорослий самець має повністю біле оперення голови, шиї рідше. Верхня частина спини, плечові пера і крила чорні, з зеленим металічним полиском.

Дзьоб у куликів довгий, рівний, чорний; ноги довгі, червоні, у польоті значно виступають за хвостом. Довжина тіла — 35—40 см, розмах крил — 67—83 см, маса — 150—190 г. Кулик видає голосний свист "гоїть" або "троїть".

Зауважимо, що кулик-довгоніг (також відомий як ходуличник) внесений до Червоної книги України. Його природоохоронний статус — вразливий. Він включений до списків Боннської та Бернської конвенцій, а також угоди AEWA. В Україні чисельність кулика-довгонога оцінюється приблизно у 8,5–10 тисяч особин, найбільші популяції зосереджені на Сиваші.

