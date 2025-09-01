Такую утку вы точно не видели: в одной из областей Украины гуляла редкая птица (фото)

Он является "санитаром" в природе

В Днепропетровской области зафиксировали редкое событие — на Кривбассе заметили огара, птицу, занесенную в Красную книгу Украины.

Огар имеет яркое рыже-оранжевое оперение, за что его часто называют "рыжей уткой", как сообщили в "Днепр регионе". На вид он напоминает большую утку, но отличается более длинной шеей и стройной осанкой, которая у самцов более выразительна.

Птица огар плавает

Что это за птица

В общем, эта птица обитает в степных и полупустынных регионах, любит широкие речные поймы, озера и водоемы с открытым берегом. Наибольшие популяции огаров встречаются в Азии, однако небольшие группы поселяются и в Украине, в основном в южных областях.

Птица огар

Питаются огары преимущественно растительной пищей – травой, зерном, водорослями. В то же время они могут употреблять насекомых, мелких ракообразных и даже моллюсков. Такой рацион делает их универсальными санитарами водоемов, ведь они поддерживают баланс в водной экосистеме.

