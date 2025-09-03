Забудьте про зелений борщ: чому восени не варто їсти щавель

Цій зелені є замінники

Щавель вважається однією з перших весняних зелених культур, багатих на вітаміни С, К, групи В, а також мінерали. Саме у квітні–травні він приносить найбільшу користь організму, оскільки накопичує максимальну кількість поживних речовин після зими. Однак восени ситуація змінюється.

"Телеграф" розповість, чому його не можна їсти восени. А також, що відомо про цю рослину.

Варто зазаначити, що у вересні листя щавлю стає жорсткішим, втрачає значну частину вітамінів і корисних мікроелементів. Натомість у ньому підвищується концентрація щавлевої кислоти. Ця речовина у великій кількості може створювати навантаження на організм.

До того ж у старому листі накопичуються нітрати, особливо якщо грядки підживлювали азотними добривами. Це знижує безпечність вживання продукту.

Тому щавель, який вирощений на городі, рекомендують використовувати саме навесні та на початку літа. Восени краще замінити його іншими зеленими культурами — шпинатом, петрушкою чи кропом , які залишаються більш корисними у цей період.

Що відомо про щавель

Щавель – це багаторічна трав'яниста рослина з родини гречкових, яка широко поширена в помірному кліматі і росте практично скрізь: на луках, узліссях, в садах та парках. Рослина має характерні довгасті стрілоподібні листя з яскраво-зеленим забарвленням та кислуватим смаком завдяки високому вмісту щавлевої кислоти.

Щавель цінується як цінне джерело вітамінів C та A, заліза, калію та інших корисних речовин, що робить його популярним інгредієнтом для приготування зеленого борщу, салатів, пирогів та інших весняних страв.

Найкращим часом для збирання є рання весна, коли листя молоде та найбільш ніжне.

