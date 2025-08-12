Не їжте самі і дітям не давайте. Який солодкий перець не можна купувати

Він не тільки викликає алергію

На прилавках і на городах в розпал сезону збору врожаю можна зустріти чимало небезпечних продуктів. До прикладу, солодкий перець, який досить часто використовують у приготуванні страв.

"Телеграф" розповість, чим може бути небезпечний солодкий перець, а також чому його краще не купувати. Зауважимо, що рівень небезпеки цілком може залежати від походження перцю: вирощений самостійно на городі чи куплений у супермаркеті.

Чи небезпечний солодкий перець

У невеликій кількості для здорових людей солодкий перець не становить загрози, однак не слід забувати, що він має подразнюючу дію та може бути алергеном. Тобто перець не можна їсти людям з чутливим травленням, алергіями та хронічними хворобами шлунково-кишкового трату, печінки чи нирок. Окрім того, перець може знижувати тиск, тож гіпотонікам слід бути обережними.

Не треба давати перець маленьким дітям, у якості прикорму, краще використовувати менш подразнюючі продукти. Під час термічної обробки перець втрачає чимало поживних речовин та тих, що подразнюють організми, але певна частина залишається у продукті.

Який солодкий перець не можна купувати

Не рекомендується купувати солодкий перець, якщо він має ознаки гнилі, в'ялості або пошкоджень. Особливо звертайте увагу на наявність цвілі чи ознак захворювання рослини, тобто плям, які не змиваються. Також небезпеку може становити солодкий перець з гіркотою, адже він може бути результатом перезапилення.

Гнилий солодкий перець

Ознаки небезпечного перцю

Гниль та пошкодження . Наявність ознак псування цілісності шкірки вказують на те, що такий овоч краще не купувати. Надавайте перевагу свіжим та якісним продуктам.

. Наявність ознак псування цілісності шкірки вказують на те, що такий овоч краще не купувати. Надавайте перевагу свіжим та якісним продуктам. Гіркота. Гіркота для солодкого перцю не притаманна, і її наявність може свідчити про перезапилення з гострими сортами перцю. В такому випадку насіння в середині перчини може передавати гіркоту на м'якоть.

Зауважимо, що солодкий перець може мати не тільки насичений жовтий колір, усе залежить від сорту. Однак купувати овочі треба у переперевірених продавців, аби уникнути можливого отруєння. Також особливу увагу приділяйте миттю овочів та фруктів.

