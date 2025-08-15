Не їжте цей виноград самі і не давайте дітям. Що шкідливого у цій ягоді

Розповідаємо, як вибрати правильний

Виноград, вирощений на присадибних ділянках, може бути не таким безпечним, як здається. Є кілька причин, чому деякі сорти не підходять для вживання.

"Телеграф" розповість про, який виноград не варто вживати. А також, як вибрати стиглий.

Який виноград не треба їсти

1. Декоративний виноград: Деякі сорти винограду, такі як дівочий виноград або плющовий, мають ягоди, які отруйні для люди

2. Недостиглі ягоди: Виноград, який ще не дозрів, містить велику кількість кислот, що можуть подразнювати шлунок і кишечник, і в результаті викликати дискомфорт.

3. Обробка хімікатами: Якщо виноград оброблявся пестицидами чи фунгіцидами менш ніж за місяць до збору, залишки цих речовин можуть бути шкідливими.

4. Екологічні фактори: Виноград, що росте поблизу доріг чи промислових зон, може накопичувати важкі метали та інші шкідливі речовини, які потрапляють у ягоди.

Що можна вживати

У серпні на присадибних ділянках вже дозрівають кілька популярних сортів винограду, які безпечні для вживання. Серед них можна виділити "Кишмиш", "Аркадія", "Лідія" та "Софія". Ці сорти зазвичай мають великі солодкі ягоди, які легко відокремлюються від гребеня.

Як перевірити чи стиглий виноград

Щоб перевірити стиглість винограду, потрібно звернути увагу на колір ягід — вони повинні бути насиченими, характерними для конкретного сорту, а шкірка — пружною і блискучою. Стиглі ягоди легко відокремлюються від кисті, і при розжовуванні вони мають солодкий смак без терпкості. Також можна обережно натиснути на ягоду: якщо сік легко виділяється і ягода трохи пружниться, вона готова до вживання.

