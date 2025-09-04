Про галасливий ринок майже нічого не нагадує: чим був відомий "Толчок" у Дніпрі і чому там стоять китайські ворота

Тут кипіла торгівля, а потім ринок перетворився на нездійснений китайський квартал

У промзоні Дніпра, на вулиці Сидоренка (колишній Вахрушева), серед складів та виробничих будівель можна побачити несподіваний об’єкт — китайські ворота. Вони виглядають так, ніби тут колись мав з’явитися справжній "Чайна-таун".

Про минуле цього місця згадують старожили. Після війни на цьому місці з’явився продуктовий ринок. У 1947 році сюди приходили, щоб обміняти їжу на речі і навпаки. Також дніпряни згадують, що в 1960-х роках на ринку можна було купити домашні овочі, яйця, курей.

Приблизно з 1988–1989 років він перетворився на перший у місті справжній речовий ринок, відомий усім як "Товчок". Тут можна було знайти те, чого не продавали у звичайних магазинах: жувальні гумки, помаду, джинси, шарфи, светри.

Фото воріт на ринку "Толчок" опублікував у Facebook Олександр Волок

Тодішня торгівля нагадувала окремий світ. На "Толчку" зустрічалися челноки, які привозили товар із Туреччини та Польщі, та спекулянти, які перепродували дефіцит. На відміну від "Озерки", де офіційно могли торгувати лише колгоспники та кооператори, тут панувала вільна комерція.

Китайські ворота на місці колишнього ринку "Толчок". Фото Facebook/Тетяна Гандзюр

Згодом ринок перенесли до стадіону "Металург", і звичне місце спорожніло. Приблизно наприкінці 1990-х — на початку 2000-х китайські підприємці планували відкрити на цьому місці свій торговий майданчик. Для цього вони навіть встановили традиційну браму — символ майбутніх змін. Але ідею так і не реалізували, а ворота лишилися.