О шумном рынке почти ничего не напоминает: чем был известен "Толчок" в Днепре и почему там стоят китайские ворота

Здесь кипела торговля, а потом рынок превратился в несбывшийся китайский квартал

В промзоне Днепра, на улице Сидоренко (бывшей Вахрушева), среди складов и производственных зданий можно увидеть неожиданный объект — китайские ворота. Они выглядят так, словно здесь когда-то должен был появиться настоящий "Чайна-таун".

О прошлом этого места вспоминают старожилы. После войны на этом месте появился продовольственный рынок. В 1947-м сюда приходили, чтобы обменять еду на вещи и наоборот. Также днепряне вспоминают, в 1960-е рынок на рынке можно было купить домашние овощи, яйца, кур.

Примерно с 1988–1989 годов он превратился в первый в городе настоящий вещевой рынок, известный всем как "Толчок". Здесь можно было найти то, чего не продавали в обычных магазинах: жевательные резинки, помаду, джинсы, шарфы, свитера.

Фото ворот на рынке "Толчок" опубликовал в Facebook Александр Волок

Тогдашняя торговля напоминала отдельный мир. На "Толчке" встречались челноки, которые везли товар из Турции и Польши, и спекулянты, перепродававшие дефицит. В отличие от "Озерки", где официально могли торговать только колхозники и кооператоры, здесь царила свободная коммерция.

Китайские ворота на месте бывшего рынка "Толчок". Фото Facebook/Татьяна Гандзюр

Со временем рынок перенесли к стадиону "Металлург", и привычное место опустело. Приблизительно в конце 1990-х — начале 2000-х китайские предприниматели планировали открыть на этом месте свою торговую площадку. Для этого они даже установили традиционные ворота — символ будущих перемен. Но идею так и не реализовали, а ворота остались.