Без таксі та з клумбами: в мережі показали, як виглядав аеропорт "Бориспіль" після відкриття (фото)

Ця унікальна листівка демонструє, як виглядав легендарний аеропорт в Києві, коли тільки-но відкрився для міжнародних рейсів

Бориспільський аеропорт — головні "повітряні ворота" України, — сьогодні знайомий кожному мандрівнику. Але мало хто пам’ятає, яким був цей аеропорт кілька десятиліть тому. Ця ретро-світлина не лише викликала хвилю ностальгії, а й відкрила цікаві сторінки історії української авіації.

Нещодавно в інтернеті з'явилася рідкісна фотографія – стара листівка з Бориспільським аеропортом у Києві. Ця ретро-світлина, якою поділився Дмитро Ніконов, не лише може викликати хвилю ностальгії, а й відкриє цікаві сторінки історії української авіації.

Архітектурна спадщина аеропорту

На листівці видно характерну для радянського періоду архітектуру аеропорту – великий фасад із широкими арковими вікнами та яскраво вираженою геометрією конструкції. Такий стиль відповідає напрямку радянського модернізму, який суттєво вплинув на дизайн будівель бориспільського термінала.

"Старий" термінал мав характерний напівкруглий дах із величезними вікнами, що забезпечували природне світло та створювали просторий внутрішній простір. Архітектори доклали зусиль, щоб поєднати функціональність і монументальність, адже аеропорт мав стати "візитівкою" столиці України.

Від ідеї до реалізації

Історія Бориспільського аеропорту почалася у 1959 році, коли було проведено будівництво першої черги. Старий київський аеропорт Жуляни на той час не міг приймати великі літаки та справлятися з ростом пасажиропотоку. Тож Бориспіль розпочали будувати як сучасний міжнародний аеропорт для обслуговування столичного регіону.

Будівництво термінала в 1950-х роках

Термінал аеропорту Бориспіль всередині

У 1965 році було відкрито основний термінал, який саме й зображено на листівці. Це була епохальна подія для української авіації – країна отримала сучасні повітряні ворота, що відповідали світовим стандартам того часу.

Золота ера авіації

З часом Бориспіль став основними міжнародними повітряними воротами країни. У 1970-х роках аеропорт приймав літаки Іл-62, Ту-154 і навіть легендарний Ан-225 "Мрія" — найважчий літак у світі, який згодом став символом української авіації.

У ті часи аеропорт був не просто місцем для посадки та вильоту літаків. Це був справжній центр авіації, звідки літали рейси по всій території Радянського Союзу та до інших соціалістичних країн.

Так термінал виглядав у 1980-ті

Значна реконструкція та розширення відбулися у 2000-ті роки, коли Бориспіль перетворився на повністю сучасний аеропорт з новим терміналом D. Сьогодні від того радянського архітектурного стилю залишилися лише спогади та рідкісні фотографії на листівках.

