Тут збиралися довгі черги, а тепер на балконі проросли дерева: чим відомий будинок Горнштейна у Дніпрі

У центрі Дніпра руйнується старовинний будинок

На вулиці Чапленка у Дніпрі є старовинна будівля, яку багато городян знали спочатку як місце, де можна було купити заморські спеції, а потім найсмачніші бублики. Тепер будинок Горнштейна привертає увагу тим, що в ньому вибиті вікна, забиті двері, а на балконах поросли дерева.

"Телеграф" вирішив розповісти історію цієї будівлі.

Дім Горнштейна збудували у 1890-х роках. Його власником був заможний єврейський підприємець Горнштейн. На першому поверсі будівлі розташовувалися магазини та крамниці. Другий поверх здавався постояльцям як мебльовані кімнати, а на третьому жила родина господаря.

"Бакалійна та тютюнова" лавка на першому поверсі дому Горнштейна мала величезну популярність. Тут продавали рідкісні спеції, чай і тютюн, привезені з Індії. У крамниці працював індус на ім’я Раджан, компаньйон Горнштейна. Його загадкова зовнішність, розповіді про далекі країни та вміння ворожити по руці приваблювали безліч покупців. За екзотичними товарами сюди з’їжджався весь Катеринослав.

Будинок Горштейна у 2022 році. Фото: Jenya Travels

Після революції 1917 року Горнштейн із родиною виїхав з країни. Будівлю перетворили на комунальне житло. Але й тоді дім не втратив своєї популярності. Замість магазину зі спеціями та тютюном відкрилася "Бублична". Сюди приходили по ароматні бублики, які вважалися одними з найкращих у місті. Тут же продавали й баранки — ласощі, за якими вишиковувалися довгі черги. Іноді баранки з маком або кмином вдавалося дістати тільки "з-під поли", і коштували вони трохи дорожче за звичайні.

Будинок Горштейна у 2022 році. Фото: Jenya Travels

На початку 2000-х магазин закрився, мешканці дому роз’їхалися, а будівлю планували реставрувати. Але роботи так і не довели до кінця. Сьогодні дім Горнштейна перебуває в жалюгідному стані.