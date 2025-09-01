Різдво Пресвятої Богородиці: коли відзначають за новим стилем, що не можна робити в цей день

Цього року велике церковне свято відзначається за новим стилем

Різдво Пресвятої Богородиці або як його називають у народі Друга Пречиста – велике церковне свято. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата свята змінилася.

"Телеграф" розповість, коли у 2025 році православні та греко-католики відзначають Другу Пречисту за новим стилем, і які є заборони у це свято.

Різдво Пресвятої Богородиці – коли відзначають

З 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, відтоді всі церковні свята в Україні змістилися на 13 днів. Так, Різдво Пресвятої Богородиці цього року відзначається 8 вересня, а не 21 вересня, як було раніше.

Церковний календар на вересень 2025 року

Історія свята

Згідно з переказами, батьки Пресвятої Діви Марії святий Іоаким та його дружина Анна довго не могли зачати дитину. Вони багато молилися, просячи Господа про народження первістка. Якось Іоаким вирушив до Єрусалиму, щоб там принести Господу свої дари і знову попросити про дитину. Однак його милостиню не прийняли через відсутність у нього дітей.

Після цього Йоаким і Анна стали ще ревніше молитися. Вони закликали до Божого милосердя, Анна просила у Господа благословення, щоб стати матір’ю. І Бог почув їхні молитви — до сім’ї явився архангел Гавриїл і приніс щасливу звістку про те, що вони стануть батьками дівчинки. А вона у свою чергу приведе у світ дитину, яка стане Месією.

Що не можна робити на Другу Пречисту?

У свято Різдва Пресвятої Богородиці прийнято ходити до храмів на урочисті богослужіння, молитися та поклонятися іконам Пречистої. Також є заборони, які діють цього дня:

не можна займатися тяжкою фізичною роботою;

заборонено пити, гуляти та влаштовувати пишні урочистості;

не допускається робити щось погане, бажати комусь зла, заздрити, сваритися.

