Дошка замість ліжка та купа тарганів. Студенти шокували мережу умовами гуртожитків України (фото, відео)

У кімнатах купа чорної плісняви та іншої живності, а ремонту фактично немає

У мережі завірусилось чимало відео, де студенти-першокурсники показують свої гуртожитки у Києві, Львові та Івано-Франківську. Умови проживання шокують українців, адже вони більше схожі на кадри з фільмів жахів.

Відповідні відео вже вірусяться у Тік Ток. Одним з найпопулярніших стало те, де показали гуртожиток Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

На відео видно не тільки стару підлогу, ліжка з пружинами, а й плісняву по кутах. Однак і це не найстрашніше, адже під шпалерами ховається величезна кількість живності — таргани, клопи тощо. Єдиною перевагою такої кімнати можна назвати пластикове вікно, однак і вони не покращать ситуацію. За словами автора, на відео показано кімнату гуртожитка у Києві на Бойчука, 35.

Також показали своє житло від університету і першокурсники Івано-Франківська, а саме Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. На фото видно, що на старому ліжку лежить товста дошка, щоб пружини не прогинались до підлоги. Умови ванної кімнати та туалету жахливі. Стіни, підлога брудні, уся сантехніка поіржавіла. У кімнатах стан підлоги, стін аналогічний. Студенти, які заїхали в такі кімнати, одразу почали наводити порядок, але за свої кошти.

Як виглядає ліжко у гуртожитку ПНУ у Івано-Франківську

Холодильник у гуртожитку ПНУ у Івано-Франківську

Студенти одразу почали ремонт у гуртожитоку ПНУ у Івано-Франківську

Умови у Львівському національному університеті імені Івана Франка не кращі. Як видно на відео, стіни у чорній плісняві, шпалери старі і жовті, підлога дерев'яна і місцями зламана. Вражає і те, що кімната досить маленька, а в ній аж три ліжка, тобто на трьох студентів.

У коментарях користувачі були шоковані таким станом гуртожитків. Вони цікавились, що стає з кімнатами, які привели до ладу інші курси і чому студентів взагалі селять в такі умови.

