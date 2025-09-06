Доска вместо кровати и куча тараканов. Студенты шокировали сеть условиями общежитий Украины (фото, видео)

В комнатах куча черной плесени и другой живности, а ремонта фактически нет

В сети завирусилось немало видео, где студенты-первокурсники показывают свои общежития в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Условия проживания шокируют украинцев, они больше похожи на кадры из фильмов ужасов.

Соответствующие видео уже вирусятся в Тике Ток. Одним из самых популярных стало то, где было показали общежитие Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

На видео виден не только старый пол, кровати с пружинами, но и плесень по углам. Однако и это не самое страшное, ведь под обоями скрывается огромное количество живности – тараканы, клопы и т.д. Единственным преимуществом такой комнаты можно назвать пластиковое окно, однако и они не улучшат ситуацию. По словам автора, на видео показана комната общежития в Киеве на Бойчука, 35.

Также показали свое жилье от университета и первокурсники Ивано-Франковска, а именно Карпатского национального университета имени Василия Стефаника. На фото видно, что на старой кровати лежит толстая доска, чтобы пружины не прогибались к полу. Условия ванной комнаты и туалета ужасающие. Стены, пол грязные, вся сантехника поржавела. В комнатах состояние пола, стен аналогичное. Студенты, которые въехали в такие комнаты, сразу начали наводить порядок, но за свой счет.

Как выглядит кровать в общежитии ПНУ в Ивано-Франковске

Холодильник в общежитии ПНУ в Ивано-Франковске

Студенты сразу начали ремонт в общежитии ПНУ в Ивано-Франковске

Условия во Львовском национальном университете имени Ивана Франко не лучше. Как видно на видео, стены в черной плесени, обои старые и желтые, пол деревянный и местами сломан. Впечатляет и то, что комната довольно маленькая, а в ней целых три кровати, то есть на трех студентов.

В комментариях пользователи были шокированы состоянием общежитий. Они интересовались, что становится с комнатами, которые привели в порядок другие курсы и почему студентов вообще селят в такие условия.

