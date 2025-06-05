У київському гуртожитку помітили великого пацюка: гризун "освоївся" в туалеті (відео)

Тварина не реагувала на людей

У Києві в одному з гуртожитків економічного університету помітили пацюка. Гризун притаївся у вбиральні.

Відео з твариною, яка спокійно влаштувалась в туалеті, з’явилося в столичних Telegram-каналах. На кадрах видно, як великий пацюк сидить у туалетній кімнаті, не реагуючи на присутність людей.

За словами мешканців, це — не перший випадок, коли у приміщеннях з’являються гризуни. Як жартують у мережі, плюс одна фобія.

Це вже не перший інцидент з антисанітарією в столичних студентських гуртожитках. Раніше писали про десятки тарганів, що бігають гуртожитком київського медичного університету.

Шокуюче відео з'явилося у мережі. На кадрах — кухня з раковиною, в якій буквально десятки тарганів. Ролик швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю коментарів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтаві батьки учнів однієї зі шкіл стурбовані шокуючими умовами в навчальному закладі. У соцмережах з’явилося відео, на якому школяр кидає в дівчину таргана з підвіконня.