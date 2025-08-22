Про ці незвичні окуляри мріяв кожен в СРСР. За скільки їх можна купити

Це чудовий аксесуар для тих, хто цінує унікальні речі

Окуляри з фотохромною лінзою, які виготовлялись в СРСР, продають в Україні. Це унікальна модель.

На популярному майданчику OLX користувач виставив на продаж рідкісні сонцезахисні окуляри радянського виробництва 80-90-х років. Особливістю цих окулярів є фотохромні лінзи типу "хамелеон" — вони автоматично темніють на сонці та світлішають у приміщенні.

Окуляри мають класичний дизайн з темною металевою оправою та округлими лінзами. За словами продавця, це справжнє мінеральне скло радянського виробництва.

Відстань між дужками становить 13,5 см, і вони підходять для невеликого або середнього обличчя. Стан окулярів новий, хоча на них є лише кілька дрібних подряпин.

У ті часи такі окуляри були справжньою розкішшю та символом статусу. Фотохромна технологія була інноваційною, а якісні сонцезахисні окуляри могли собі дозволити далеко не всі. Ця модель коштує 1300 гривень, що відображає їх колекційну цінність.

Сьогодні подібні винтажні аксесуари набувають все більшої популярності серед любителів ретро-стилю. Хоча сучасний ринок пропонує значно більший вибір сонцезахисних окулярів різних брендів і стилів.

Це чудовий аксесуар для тих, хто цінує унікальні речі з історією та хоче виділитися оригінальним винтажним стилем.

