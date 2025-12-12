"Працює" на пів ставки у аграріїв: у Харкові врятували птаха, який полює на гризунів

Цього хижака занесено до регіональних Червоних списків нашої країни

У Харкові знайшли пораненого птаха, який певний час лікуватиметься у "Фельдман Екопарк". Він був настільки слабким, що ледве тримався на ногах, і без допомоги людей шанси вижити у нього були мінімальні.

Волонтери передали його до Центру порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк", де ветеринари оглянули канюка, встановили можливі травми та почали лікування. Про це повідомили у пресслужбі екопарку.

Що відомо про врятованого птаха

Канюк звичайний — хижий птах із родини яструбових, який охороняється міжнародними угодами та внесений до регіональних Червоних списків України.

Птах канюк

Це птах середніх розмірів: довжина тіла 51–57 см, розмах крил 110–130 см, вага до 1,3 кг, при цьому самки зазвичай більші за самців. Забарвлення птаха дуже різноманітне — від світло-палевого до темно-бурого.

За останні 20 років канюк став звичайним зимуючим птахом у багатьох регіонах України — від півночі до півдня.

Канюк відіграє важливу роль у природі, контролюючи чисельність гризунів, які шкодять сільському господарству. Один птах за день може з’їсти десятки мишей і полівок, а за сезон — понад тисячу, зберігаючи близько однієї тонни зерна. Під час вигодовування пташенят він приносить до гнізда понад 20 гризунів щодня.

