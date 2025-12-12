З вашого унітазу може "витекти" кругла сума за рік: ціна сантехніки, що підтікає

Найпоширеніша причина появи протікання на кранах та змішувачах – знос прокладок

Кран, що підтікає, може обійтися вам в копієчку при оплаті комуналки. Невеликі крапельки, які багато хто може і не помітити, наприкінці місяця перетворюються на десятки літрів.

Так, за інформацією авторів матеріалу, кран, що підкапує, за добу може вилити в каналізацію три літри води, а за місяць вже 90 літрів.

Що стосується підтікань бачка унітазу, тут втрати ще вищі, з нього може натікати до 150 – 200 літрів води на годину, а це вже 100 – 150 м³ на місяць. Якщо помітили підтікання, усуньте його якомога раніше.

Ціна питання

Враховуючи, що куб води у Києві на грудень 2025 року коштує 30.384 грн, то кран, що капає, "витягуватиме" з вашої кишені по 3 гривні щомісяця. За рік за комуналку накапає майже 40 додаткових гривень.

З підтікаючим бачком унітаза все виявляється набагато серйознішим. У разі витоку на 100-150 кубів на місяць абонент буде змушений переплатити від 3038 до 4558 гривень або близько 50 тисяч гривень на рік. Тобто може накапати приблизно на 17 iPhone, який зараз коштує близько 55 тисяч гривень.

Чому капає кран і як виправити

Найпоширеніша причина появи протікання на кранах і змішувачах — зношування прокладок і сальників на замикаючих елементах (кран-буксах або кульових клапанах). У цьому випадку зношену деталь можна замінити.

Важливо: при заміні прокладки обов’язково перекривайте воду на прямому трубопроводі =.

