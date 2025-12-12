Шахраям треба не лише гроші: як вони полюють на ваші соцмережі та чи доберуться до "Дії"

Чому злочинці викрадають месенджери: річ не лише у грошах

Ще вчора ви спокійно листувалися з друзями у Viber, а сьогодні вранці вам телефонують знайомі: чому ти просиш у мене три тисячі гривень терміново? Ваш акаунт викрали. Але справа не лише у грошах — шахраї шукають у переписках набагато цінніше: паролі до банківських додатків, доступи до криптогаманців, а під час війни — навіть інформацію про ситуацію на фронті.

"Телеграф" розповідає, як саме злочинці зламують месенджери за кілька хвилин, що їх насправді цікавить у ваших листуваннях і чи можна через Telegram чи Viber дістатися до застосунку "Дія".

Три способи, як шахраї заволодівають вашим месенджером без жодних хакерських навичок

Голова комітету кіберстійкості бізнесу в Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України, директор компанії з кібербезпеки 10Guards Віталій Якушев пояснює, як працює цей механізм шахрайства.

Віталій Якушев

Перший і найпоширеніший спосіб — соціальна інженерія. Це коли ви самі, не розуміючи того, віддаєте зловмисникам доступ до свого акаунта. Вам надходить повідомлення начебто від служби підтримки месенджера або знайомого з проханням підтвердити якісь дані, перейти за посиланням чи надіслати код з СМС. Людина думає, що допомагає або вирішує технічну проблему, а насправді передає ключі від свого облікового запису прямо у руки шахраїв.

Другий метод — перехоплення паролів через СМС. Злочинці можуть використовувати підробну базову станцію або отримати доступ до мобільного оператора, щоб могти читати ваші текстові повідомлення. Коли месенджер надсилає вам код підтвердження для входу, шахраї його перехоплюють і спокійно заходять у ваш акаунт з іншого пристрою.

Третій варіант — відновлення SIM-картки. Зловмисник обманом змушує мобільного оператора випустити дублікат вашої сім-карти, але вже на свій телефон. Після цього всі СМС з кодами підтвердження приходять йому, і він може увійти у будь-який ваш акаунт, де використовується номер телефону для авторизації.

Не лише прохання про гроші: що насправді шукають злочинці у ваших листуваннях

Багато людей здивовані: навіщо викрадати акаунт, якщо не для того, щоб просити гроші у знайомих жертви? Чому шахраї витрачають час на те, щоб спамити від чужого імені проханнями проголосувати за когось або поширювати якісь посилання?

Прохання проголосувати - приклад з інтернету

Віталій Якушев пояснює: "У месенджерах зберігається набагато цінніша інформація, ніж ви думаєте. По-перше, у переписках часто трапляються паролі до різних сервісів, які люди пересилають собі або друзям. Особливо небезпечно, коли у листуванні є доступи до криптовалютних гаманців — це прямий шлях до викрадення коштів, причому сума може бути значно більшою, ніж кілька тисяч гривень від знайомих.

По-друге, в умовах війни у переписках може з'являтися інформація про ситуацію на фронті. Військовослужбовці спілкуються з рідними, діляться деталями, які не призначені для широкого загалу. Такі дані цікавлять не лише звичайних шахраїв, але й ворожі спецслужби.

Іноді зловмисники змінюють номер телефону у вже викраденому акаунті Viber, і це стає помітно для контактів. Навіщо вони це роблять, коли і так уже мають доступ? "Тут важко зрозуміти точну мотивацію, але, ймовірно, це ті самі цілі — закріпити контроль над акаунтом або використати його для більш складних схем шахрайства", — каже Віталій Якушев.

Чи можна зламати "Дію" через месенджер і викрасти вашу цифрову особистість

Одне з найбільших занепокоєнь українців — чи можуть шахраї через зламаний месенджер дістатися до застосунку Дія, а потім оформлювати кредити, голосувати на виборах чи робити інші дії від вашого імені?

Віталій Якушев заспокоює: про випадки, коли через месенджер зламали "Дію", він не чув. У застосунку використовується авторизація через банківські сервіси або цифрові підписи, які набагато складніше обійти. Банківські додатки також важко зламати просто через доступ до месенджера — там діють додаткові рівні захисту.

"Проте є один важливий нюанс: якщо шахраї отримають доступ до вашої SIM-картки (наприклад, через відновлення дубліката), тоді вже з'являються варіанти. Тому захист вашого номера телефону — це критично важливо", — каже експерт.

Як захистити свій месенджер

Двофакторна аутентифікація

Що потрібно зробити у першу чергу, щоб шахраї не змогли викрасти мій акаунт?

Увімкніть двоетапну перевірку у налаштуваннях вашого месенджера. Це функція, яка вимагає введення додаткового пароля після коду з СМС. Навіть якщо зловмисник перехопить код підтвердження, він не зможе увійти без цього додаткового пароля, який знаєте лише ви. У Telegram, Viber та WhatsApp це робиться через розділ "Конфіденційність" або "Безпека" у налаштуваннях.

Як розпізнати, що мене намагаються зламати?

Не переходьте за підозрілими посиланнями. Будь-яке повідомлення з проханням перейти на сайт, навіть якщо воно надійшло від знайомого, має вас насторожити. Справжні сервіси підтримки ніколи не просять надіслати коди підтвердження або паролі.

Фейк - виплати нібито від ООН. Фото - Херсонська міська рада

А якщо мені пишуть друзі і просять допомогти?

Ніколи і нікому не передавайте коди з СМС. Це ключ до вашого облікового запису. Якщо хтось просить переслати код, який вам щойно прийшов — це шахрай, навіть якщо пише ваш знайомий. Його акаунт, швидше за все, вже зламано.

Що робити, якщо друг просить грошей у месенджері?

Будьте критичними до фінансових прохань. Найкраще — зателефонуйте людині і переконайтеся, що це справді вона. Зламані акаунти масово використовують саме для випрошування грошей, і сотні українців щодня втрачають кошти через довіру до повідомлень від "знайомих".

Чи є якісь ще способи захиститися?

Регулярно перевіряйте активні сесії у налаштуваннях месенджера. Якщо бачите підключені пристрої, яких не впізнаєте — негайно завершуйте ці сесії та змінюйте пароль.

