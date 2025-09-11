Mechatronics Lab і "WOW! Фізика": як "Інтерпайп" Пінчука популяризує інженерію серед школярів

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука розбудовує власну освітню екосистему, яка має на меті сформувати нове покоління інженерів та робітничих кадрів для української промисловості.

Як пише видання "Forbes", наразі ця система включає два освітні маршрути. Перший пролягає через шкільні кабінети праці та лабораторії ПТУ й орієнтований на підготовку кваліфікованих робітників. Другий починається у шкільній лабораторії мехатроніки, продовжується в технічному виші та має виховати майбутніх інженерів.

"Цей проєкт не просто дає дітям технічні навички, а й формує новий стиль мислення — інженерний та орієнтований на результат", — зазначила Людмила Новак, директорка з комунікацій "Інтерпайпу".

Екосистема, яка розбудовується уже 6 років, наразі охоплює 13 тисяч дітей і не обмежується освітніми локаціями в навчальних закладах. Щоб залучити більше дітей до технічної освіти, компанія разом із партнерами організовує конкурси, профорієнтаційні табори, екскурсії на виробництво та спеціальні освітні програми — зокрема, Interpipe Mechatronics Lab і курс "WOW! Фізика", які знайомлять школярів із сучасними технологіями на практиці.

За останні два роки екскурсії на підприємства компанії відвідали понад 2000 старшокласників і студентів.

"Коли діти бачать, як створюються колеса, вони починають цікавитися, хто працює на виробництві, скільки можна заробити і що для цього потрібно. Так школярі розуміють: інженерні професії – це не лише фізична сила, а й знання та розум, які дають можливість створювати щось нове", — розповіла вчителька Оксана Лагутенко.

Серед учасниць освітніх проєктів — школярка Станіслава Копил, яка вже визначилася зі своєю майбутньою професією.

"У майбутньому я обов’язково вступатиму на інженерну спеціальність, адже мене завжди більше приваблювали цифри, точність і розрахунки, ніж гуманітарні науки", — поділилася учениця.

Таким чином, "Інтерпайп" послідовно будує освітнє середовище, що дозволяє дітям не лише отримати практичні знання, а й усвідомити престиж і перспективність інженерних професій. Реалізація такої системи підготовки кадрів має довгостроковий ефект для української промисловості. Компанія не лише формує майбутніх інженерів і робітників, а й стимулює розвиток технічної освіти в країні, що є критично важливим для зміцнення економіки та технологічного потенціалу України.