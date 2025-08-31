Рус

Переродиться у Житомирі: у мережі жартують через чутки про смерть Трампа, зібрали найкращі меми

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 31 серпня 2025, 22:18
Дональд Трамп

Стан американського президента підняв хвилю жартів у мережі

Мережа днями переполошили повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп помер. Хоча після цього він знову вийшов до журналістів, але в інтернеті продовжують сміятися з чуток.

Український сегмент теж вирішив не втрачати можливості пожартувати про те, що відбувається, і почав робити меми. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, вони вирішили згадати легендарну книгу другого президента України Леоніда Кучми, яка лякає всіх росіян.

Дональд Трамп помер чи ні
Які вам ще потрібні докази?

Інші звернули увагу на публікації у ЗМІ про те, що вся ця історія могла бути частиною "хитрого плану" американського президента.

Чи помер Трамп
Нобелівської премії йому мало

Втім, дехто засумнівався в тому, що в нього це вийде.

У мережі роблять мем про те, що Трамп помер
Адже план був надійний, як швейцарський годинник

А інші ж припустили, що він потрапив у зовсім інше абсолютно вигадане місце із сучасного українського фольклору.

Трамп не помер, але є меми
Мейк Житомир грейт егейн!

Загалом не схоже, що українці до чуток поставилися серйозно, оскільки вони вже звикли до постійних фейкових вкидів про смерть одного російського диктатора.

Меми про смерть Трампа
У холодильнику на Валдаї вистачить місця на двох

Як повідомлялося раніше, 29 серпня Трамп дав інтерв’ю виданню Daily Caller. У ньому він торкнувся теми війни Росії проти України, а також порівняв країни з дітьми.

Теги:
#Гумор #Дональд Трамп #Меми