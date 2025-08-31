Переродиться у Житомирі: у мережі жартують через чутки про смерть Трампа, зібрали найкращі меми

Стан американського президента підняв хвилю жартів у мережі

Мережа днями переполошили повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп помер. Хоча після цього він знову вийшов до журналістів, але в інтернеті продовжують сміятися з чуток.

Український сегмент теж вирішив не втрачати можливості пожартувати про те, що відбувається, і почав робити меми. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, вони вирішили згадати легендарну книгу другого президента України Леоніда Кучми, яка лякає всіх росіян.

Які вам ще потрібні докази?

Інші звернули увагу на публікації у ЗМІ про те, що вся ця історія могла бути частиною "хитрого плану" американського президента.

Нобелівської премії йому мало

Втім, дехто засумнівався в тому, що в нього це вийде.

Адже план був надійний, як швейцарський годинник

А інші ж припустили, що він потрапив у зовсім інше абсолютно вигадане місце із сучасного українського фольклору.

Мейк Житомир грейт егейн!

Загалом не схоже, що українці до чуток поставилися серйозно, оскільки вони вже звикли до постійних фейкових вкидів про смерть одного російського диктатора.

У холодильнику на Валдаї вистачить місця на двох

Як повідомлялося раніше, 29 серпня Трамп дав інтерв’ю виданню Daily Caller. У ньому він торкнувся теми війни Росії проти України, а також порівняв країни з дітьми.