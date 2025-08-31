Хоча б не вмерли: мережу розривають феєричні меми про закінчення літа

Кумедні і фантастичні картинки від українців

Літо в Україні завершується. З 1 вересня розпочнеться осінь. Українці не хочуть відпускати тепло і створюють меми.

"Телеграф" зібрав найсмішніші. Тут і про швидкоплинність літа, і про те, як ми його прогавили.

Літо 2025 року виявилося настільки буремним, що українці навіть не встигли його відчути. Це демонструє перший мем, де показано, як люди не встигли навіть дочекатися 1 червня, як уже настало 31 серпня. Популярний інтернет-формат з трьома панелями показує радісне обличчя на початку літа, потім чорну пустоту замість середини сезону, і знову здивоване обличчя наприкінці.

В Україні було настільки багато обстрілів, що люди створили мем з ледачим лінивцем, який тримає чашку та каже: "В цілому це було непогане літо. Я хоча б не вмер". Цей чорний гумор відображає реалії війни, коли виживання стає головним досягненням сезону.

Ще один популярний мем показує невдоволеного рудого кота, який лежить з сердитим виразом обличчя та "вітає" українців словами: "Вітаю з про**аним літом!" Кіт символізує загальне відчуття того, що літо пройшло повз.

Окремо користувачі поширюють мем з котом біля годинника, де зображені етапи очікування біля годинник. Цей мем натякає на слова з відомої української пісні та показує, як українці чекають зміни сезону.

Попри всі труднощі, гумор в українців залишився, і вони продовжують знаходити привід для сміху навіть у найскладніших обставинах.

Раніше "Телеграф" показав смішні меми про новий навчальний рік.