Король ночі та "ми всі помремо": найкращі меми та приколи про 1 вересня

День знань — чудовий привід для жартів

Новий навчальний рік розпочався для школярів 1 вересня. Українські діти відвідали урочисті лінійки. Когось із Днем знань привітали Балерина Капучино та Лабубу, а хтось був змушений вислуховувати нудні промови депутатів, що надихнуло українців на створення мемів.

"Телеграф" зібрав найкращі приколи, жарти та меми на тему 1 вересня.

Українці обіграли цю тему, зобразивши депутата у вигляді Короля ночі — правителя Білих ходоків із популярного телесеріалу "Ігри престолів".

Відомий український музикант, фронтмен гурту Karta Svitu Іван Марунич ще вчора написав, що народні депутати лягають спати раніше, бо вранці 1 вересня їм потрібно відвідати шкільні лінійки.

У мережі також опублікували відео, де дитина важко зітхає, скаржиться та плаче під час виступу на урочистій лінійці.

На інших кадрах першокласниця розповіла все, що чекає на неї в житті, у відповідь на запитання, чому вона хоче йти до школи. За її словами, спочатку діти гратимуть, потім багато навчатимуться, зокрема в інституті, потім вони підуть на роботу та помруть. Найсмішнішим моментом у цьому зразку чорного гумору є посмішка, з якою дівчинка говорить про смерть.

У мережі показали радість від того, що 1 вересня не треба йти до школи. Автор мема вважає, що вона може заглушити страждання від роботи, кредитів та інших зобов’язань.

Українці також не забули вчителів, яких сьогодні цілий день вітають з 1 вересня, мабуть, натякаючи на те, що для них це навряд чи свято. Адже відпустка закінчилася і настали нелегкі трудові будні.

